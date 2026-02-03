Odprtje mejnega prehoda Rafa je le predstava za svet

Izraelsko odprtje mejnega prehoda Rafa, ki povezuje območje Gaze z Egiptom, se je v prvih dveh dneh pokazalo za mučno gledališko predstavo – in nikakor ne izpolnjevanje ene od ključnih zavez prve faze mirovnega načrta. Ta je po interpretaciji ameriške administracije vstopil v drugo fazo, toda razmere v Gazi so še naprej grozljive, izraelska okupacijska vojska pa nadaljuje pobijanje civilnega prebivalstva. Od 11. oktobra, ko je začela veljati prekinitev ognja, je bilo v palestinski enklavi ubitih 526 ljudi, okoli 1500 je bilo ranjenih. Minulo soboto je bilo v Gazi ubitih 31 ljudi.

Osnovno sporočilo izraelskih genocidnih oblasti, da bodo po odprtju mejnega prehoda Rafa vsak dan dovolile izstop – in vstop – 50 prebivalcem Gaze, je bilo glede na razmere in potrebe v enklavi treba razumeti zgolj kot performativno gesto in ne uresničevanje mirovnega načrta.