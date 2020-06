Odrešite nas že enkrat vojskovanja z nizkimi udarci in slabimi lažmi

»Nimam pojma, s kakšnim orožjem se bodo ljudje bojevali v tretji svetovni vojni, a v četrti bodo zagotovo uporabljali palice in kamenje.« Gotovo ni treba posebej tolmačiti, kaj je hotel s to svojo ugotovitvijo povedati veliki Albert Einstein, ki so ga, potem ko so izdelali prvo jedrsko bombo, v nekaterih medijih predstavljali kot »človeka, od katerega se je vse to začelo«.Einstein ni neposredno sodeloval v slavnem projektu Manhattan, iz katerega se je rodilo najstrašnejše orožje za množično uničenje, a je bistveno pripomogel k njegovemu začetku, s tem ko je leta 1939 podpisal pismo takratnemu ameriškemu predsedniku ...