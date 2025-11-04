Odšel zagovornik prinašanja demokracije na bajonetih

V nadaljevanju preberite:

Pri 84 letih je umrl nekoč mogočni ameriški podpredsednik Dick Cheney, vodilni zagovornik iraške vojne v času predsednika Georgea W. Busha. Dolgoletni srčni bolnik ni preživel pljučnice, so povedali njegovi bližnji. Kot takšen pa je že pred več kot desetletjem govoril o hvaležnosti za vsak dan, ki mu je bil podarjen, je tako lažje prenesel napade nasprotnikov? Generacije Američanov, med njimi tudi sedanji predsednik Donald Trump, ga krivijo za iraško vojno.