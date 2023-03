Mercedes-Benz odškodninsko odgovoren tudi za malomarnost

V nadaljevanju preberite:

Sodišča v Nemčiji, vključno z zveznim ustavnim sodiščem, so doslej zavračala izplačilo odškodnine tožnikom, ki so od avtomobilskih proizvajalcev zahtevala odškodnino zaradi škode, povzročene iz malomarnosti. Evropsko sodišče je zdaj razsodilo, da so avtomobilski proizvajalci dolžni izplačati odškodnino tudi v primerih, ko ni dokazano namerno oškodovanje, ampak gre le za malomarnost.