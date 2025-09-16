Odslej brez vstopnih vizumov v Republiko Južno Afriko

Iz Republike Južne Afrike prihaja odločitev, po kateri so slovenski državljani odslej izvzeti iz obveznosti pridobivanja vizuma za vstop v državo v trajanju 90 dni, so sporočili iz častnega konzulata Republike Južne Afrike.

Gre za pomemben korak v odnosih med Slovenijo in Južno Afriko, za katerega si je v preteklosti že prizadeval dolgoletni častni konzul Janez Pergar. S svojim delom je gradil dobre odnose med državama ter utrjeval mostove sodelovanja. To dediščino danes nadgrajuje častna konzulka Nevenka Črešnar Pergar, ki z enako odločnostjo nadaljuje prizadevanja za čim bolj odprte poti med Slovenijo in Južno Afriko.

Pristojno veleposlaništvo JAR na Dunaju je danes o tem obvestilo tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.

Južna Afrika je že vrsto let priljubljen cilj slovenskih turistov, ki iščejo avtentičnost, drugačnost in nova doživetja. Sprostitev vizumskih zahtev bo zagotovo spodbudila še več obiskov in okrepila vezi med narodoma. Hkrati pa odločitev na široko odpira vrata tudi za poslovno sodelovanje. Doslej je vizumska politika predstavljala oviro in omejevala obseg gospodarske izmenjave, prosta potovanja pa odpirajo številne priložnosti za razvoj trgovine, investicij in partnerstev.

»Ta korak pozdravljamo kot znak medsebojnega zaupanja in želje po tesnejšem povezovanju. Verjamemo, da bo prinesel svež zagon turizmu in gospodarstvu na obeh straneh,« je ob tem sporočila častna konzulka Republike Južna Afrika v Ljubljani Nevenka Črešnar Pergar.

Levinje v Krugerjevem parku v Južni Afriki. FOTO: Shutterstock

Navodila na spletni strani častnega konzulata JAR v Sloveniji bodo glede vizumov skladno s to odločitvijo ustrezno spremenjena.

Previdnost ni odveč

»Slovenski državljani za vstop v Južno Afriko za obiske v trajanju do 90 dni ne potrebujejo več vizuma,« so danes sporočili tudi z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Ob tem so opozorili, da odprava vizumske obveznosti ne velja v primeru posebnih namenov obiska oziroma daljšega bivanja.

»Odprava vizumske obveznosti ne velja v primeru posebnih namenov vstopa oz. (daljšega) bivanja, kot so, denimo, študij, izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, daljši poslovni obiski (investitorjev), člani posadk, daljša zdravljenja, združevanje družine, delo, upokojitev, napoteni delavci, študijske in druge izmenjave ter azil,« piše na spletni strani MZEZ.

Državljanom svetujejo, da se pred potovanjem v Južno Afriko glede morebitnih drugih vstopnih pogojev pozanimajo pri vseh tranzitnih in ciljni državi. Dodatne informacije so jim na voljo tudi na južnoafriškem veleposlaništvu na Dunaju.

MZEZ na petstopenjski barvni lestvici varnostnega tveganja sicer Južno Afriko trenutno označuje z rumeno barvo oz. drugo stopnjo. Ta pomeni povišano stopnjo previdnosti, v skladu s katero na ministrstvu svetujejo dodatno previdnost. Določeni varnostni zadržki namreč obstajajo za potovanja v nekatere dele države, ki so naštetii na spletni strani MZEZ.