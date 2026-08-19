Odstavljeni ukrajinski obrambni minister poziva k predsedniškim volitvam

Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihailo Fedorov je pozval k vojnim volitvam, kar mnogi vidijo kot največji izziv predsedovanju Volodimirja Zelenskega od izbruha vojne z Rusijo februarja 2022, poroča britanski BBC. »Demokracija ne more biti talka Rusije,« je v torek v videoposnetku, objavljenem na youtubu, dejal 35-letni Fedorov in dodal, da se Ukrajina bori »prav zato, ker želimo ostati svobodna evropska država«.

Od ruske invazije je Ukrajina pod vojaškim stanjem, kar pomeni, da so kakršne koli volitve odpovedane. Fedorov, ki v videoposnetku Zelenskega sicer ni omenil po imenu, je bil konec julija, le šest mesecev po imenovanju, nepričakovano odstavljen s položaja obrambnega ministra. Zelenski se na videoposnetek Fedorova, čigar odstavitev je sprožila proteste po vsej državi, še ni odzval.

Med svojim kratkim mandatom je Fedorov oživil ministrstvo, se boril proti korupciji in uporabljal podatke za analizo in povečanje učinkovitosti vojske na prvi bojni črti, piše britanski BBC. Njegova razrešitev je bila splošno sprejeta kot posledica napetosti med njim in vrhovnim poveljnikom vojske, Oleksandrom Sirskim. Sirskega so prav tako zamenjali nekaj tednov pozneje, po večtedenskih domačih protestih in pritiskih na ukrajinskega predsednika.

Fedorov v videoposnetku na youtubu ni navedel svojih političnih načrtov, temveč se je osredotočil na potrebo po »pravnem, varnem in realističnem mehanizmu, ki bo Ukrajini omogočil ponovno vzpostavitev polnega demokratičnega procesa tudi sredi dolgotrajne vojne«. Dodal je, da se država sooča s »sistemsko krizo upravljanja« in da se »boji sprememb«, za eno od glavnih stvari, ki škodujejo vojnim prizadevanjem države, pa je izpostavil korupcijo.

Zelenski je za vršilca ​​dolžnosti obrambnega ministra imenoval Jevgenija Hmaro, poklicnega obveščevalca z nizkim političnim profilom. Fedorovu so ponudili druge položaje v vladi Zelenskega, vključno z namestnikom predsednika vlade za vojaške inovacije, vendar je 35-letnik dejal, da se je pripravljen vrniti le kot obrambni minister.

Odstavitev Fedorova je sprožila proteste po vsej državi. Nazadnje so Ukrajinci na ulice v podporo nekdanjemu obrambnemu ministru šli v nedeljo. FOTO: Serhii Okunev/AFP

Mihajlo Fedorov, nekdanji minister za digitalno transformacijo, je v prvih dneh po obsežni ruski invaziji na Ukrajino ustanovil prostovoljno »IT vojsko Ukrajine«, ki je izvajala kibernetske napade na Ruse. Pozneje je vodil uspešno kampanjo zbiranja sredstev z imenom Vojska dronov in v vojno vnesel elemente »igrifikacije«, pri čemer je zasnoval sistem, ki je ukrajinskim vojaškim enotam podeljeval kredite za napade na ruske cilje, piše BBC.

Kot obrambni minister se je še naprej osredotočal na drone, visokotehnološko vojskovanje in javna naročila, ustanovitelja Spacexa Elona Muska pa je prosil, naj Rusiji prepreči uporabo njegovih satelitov starlink za napade z droni. Ta poteza je bila zaslužna za precejšnje motnje v ruskih operacijah in napredovanju na fronti.

Fedorov je kmalu po razrešitvi v objavi na facebooku naštel svoje dosežke in dejal, da bo »še naprej ... premagoval sovražnika z asimetrijo, hitrostjo inovacij in organizacijsko močjo«.