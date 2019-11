Odstop predsednika iraške vlade

Predsednik iraške vlade Adel Abdul Mahdi je napovedal svoj odstop. FOTO: Reuters

Predsednik iraške vladeje po skoraj dveh mesecih protestov proti njegovi vladi – in vsem političnim elitam – danes napovedal svoj odstop. Tega mora potrditi še iraški parlament. Ko je sredi dneva obelodanil svojo odločitev, je trg Tahrir (Trg osvoboditve) v središču Bagdada, središče protestov, razneslo od veselja.Mahdi, ki je, vse odkar je prevzel vodenje iraške vlade, le podizvajalec politike sosednjega Irana, se je za odstop dokončno odločil po tem, ko mu je iraški šiitski verski voditelj ajatolav svoji petkovi pridigi v Nadžafu sporočil, »naj razmisli o različnih možnostih«. Al Sistani, čigar beseda ima med šiitskim prebivalstvom v Iraku izjemno veljavo, je iraško vlado v zadnjih tednih že večkrat kritiziral, obenem pa se je odkrito postavil na stran protestnikov.Ti so po objavi Mahdijeve odločitve ostali na ulicah iraških mest – njegov odstop namreč razumejo le kot prvo izmed številnih nujnih potez, ki jih mora povleči skorumpirani, nekompetentni, nasilni in »podizvajalski« vrh iraške politike. Ta se je na proteste, večinoma izjemno miroljubne, že v zgodnji fazi – tudi zaradi navodil iz Teherana – odzvala z brutalno silo. V slabih dveh mesecih je bilo tako ubitih skoraj 400 protestnikov. Samo v četrtek 50. Več tisoč je bilo ranjenih.