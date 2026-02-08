  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Odstop v senci afere Epstein: pretres v vrhu britanske vlade

    Prevzel je odgovornost za to, da je premierju svetoval, naj za veleposlanika v ZDA imenuje Petra Mandelsona, ki naj bi imel tesne stike z Epsteinom.
    Morgan McSweeney. FOTO: Chris J Ratcliffe/Reuters
    Morgan McSweeney. FOTO: Chris J Ratcliffe/Reuters
    R. I., STA
    8. 2. 2026 | 17:05
    8. 2. 2026 | 17:37
    3:20
    Vodja kabineta britanskega premierja Keira Starmerja, Morgan McSweeney, je danes odstopil s položaja. V izjavi je prevzel odgovornost za to, da je premierju svetoval, naj za veleposlanika v ZDA imenuje Petra Mandelsona, ki naj bi imel tesne stike z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

    McSweeney je danes sporočil, da odstopa s položaja, potem ko je premierju svetoval, naj imenuje Mandelsona za veleposlanika v Washingtonu kljub njegovim znanim povezavam s pokojnim ameriškim finančnikom in spolnim prestopnikom Epsteinom.

    »Po skrbnem premisleku sem se odločil odstopiti z mesta v vladi. Imenovanje Petra Mandelsona je bila napačna. Škodil je naši stranki, naši državi in zaupanju javnosti v politiko,« je dejal McSweeney.

    »Premierju sem svetoval, naj opravi to imenovanje, in prevzemam polno odgovornost za ta nasvet,« je še zapisal v pisni izjavi za BBC.

    Škandal Epstein trese tudi Hrvaško: vpleten zdravnik, povezan z Billom Gatesom

    McSweeney, premierjeva desna roka, se je soočal z vse močnejšimi pozivi znotraj laburistične stranke, naj odstopi, potem ko so ga mnogi obtožili, da je spodbujal imenovanje Mandelsona za veleposlanika, čeprav je vedel, da so se njegovi stiki z Epsteinom nadaljevali tudi po finančnikovi obsodbi zaradi spolnih zlorab mladoletnih deklet.

    Starmer se je v svojem in v imenu stranke danes zahvalil McSweeneyju za njegovo delo. McSweeney je po poročanju medijev igral ključno vlogo pri prepričljivi zmagi laburistov na volitvah leta 2024.

    »Skrajni čas je,« pa je njegov odstop komentirala vodja opozicijskih konservativcev Kemi Badenoch in dodala, da mora Starmer »prevzeti odgovornost za svoje grozne odločitve«.

    Mandelson se je znašel v nemilosti zaradi obremenjujočih razkritij iz nedavno objavljenih dokumentov v okviru t. i. Epsteinovih dosjejev. Ti so razkrili njegove tesne povezave z Epsteinom, ki mu je Mandelson posredoval tudi zaupno vladno gradivo.

    Pod pritiskom se je znašel tudi Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.

    Mandelson je po novih razkritjih pretekli konec tedna izstopil tudi iz laburistične stranke, Starmer pa je v začetku tega tedna odredil preiskavo njegovih vezi z Epsteinom. Kasneje je Mandelson odstopil tudi kot član lordske zbornice. Policija je kmalu zatem potrdila, da preiskuje Mandelsona zaradi sumov neprimernega ravnanja v času opravljanja javne funkcije.

    Premier Starmer je ob tem priznal tudi, da je že pred imenovanjem Mandelsona za veleposlanika vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o tem, kako tesni so bili njuni stiki.

