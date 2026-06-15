Svet čaka na odprtje Hormuške ožine, opozorilo: Miru ne bo, dokler Libanon gori

Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu.

»Iskreno čestitam ZDA in Iranu za sklenitev mirovnega sporazuma, ki prinaša takojšnjo in trajno prekinitev ognja, ponovno odprtje Hormuške ožine ter okvir za nadaljnja pogajanja. To je ključni korak k mirni rešitvi konflikta,« je na družbenem omrežju X sporočil Guterres.

Predsednik Sveta EU Antonio Costa pa je poudaril, da se veseli konca te drage vojne in ponovne vzpostavitve svobode plovbe v Hormuški ožini.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X zapisala, da bi moral sporazum omogočiti takojšnje ponovno odprtje Hormuške ožine. Pri tem je poudarila, da mora biti svoboda plovbe ponovno vzpostavljena brez pristojbin. Dodala je: »In seveda na Bližnjem vzhodu ne more biti miru, dokler Libanon gori.«

Voditelji četverice evropskih držav – Združenega kraljestva, Francije, Nemčije in Italije – so v skupni izjavi prav tako čestitali vpletenim za doseženi sporazum. »To je priložnost za ponovno vzpostavitev regionalne stabilnosti in stabilizacijo svetovnega gospodarstva,« so sporočili.

Pozvali so k hitremu odprtju Hormuške ožine in ponovili, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Obenem so izrazili pripravljenost pod določenimi pogoji odpraviti nekatere sankcije proti državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pripravljeni smo odpraviti ustrezne sankcije v odgovor na jasne in preverljive korake Irana v zvezi z njegovim jedrskim programom. Z ZDA, Iranom in regionalnimi partnerji bomo intenzivno sodelovali, da izkoristimo ta trenutek, ohranimo zagon in dosežemo dolgoročno diplomatsko rešitev,« so navedli in podprli »stabilnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona«.

Nemški kancler Friedrich Merz je še čestital predsedniku Donaldu Trumpu in iranski strani za ta diplomatski preboj.

Nekdanji ameriški predsednik izrazil nezaupanje

Mirovni dogovor so doslej med drugim pozdravili še japonska premierka Sanae Takaiči, njen avstralski kolega Anthony Albanese in novozelandski zunanji minister Winston Peters, pri čemer so vsi trije poudarili zlasti njegov pomen za globalno gospodarstvo, navaja BBC.

Nezaupanje do Teherana je medtem kljub dogovoru izrazil republikanski senator Lindsey Graham, nekdanji ameriški predsednik Barack Obama – ki je bedel nad jedrskim sporazumom z Iranom iz leta 2015, od katerega so nato ZDA med prvim mandatom Donalda Trumpa odstopile – pa je ocenil, da se nov morebitni jedrski sporazum ne bo bistveno razlikoval od tistega izpred 11 let.

Hkrati je Trumpovo vlado opozoril, naj ne hiti z nadlegovanjem ali bombardiranjem drugih držav in raje išče diplomatske rešitve. »Mislili bi si, da smo se te lekcije do zdaj že naučili, vendar se zdi, da moramo to na vsake toliko časa početi znova,« je nekdanji prvi mož ZDA dejal v pogovoru za televizijo ABC.

Slovenija pričakuje hitro in celovito izvajanje

»Pozdravljamo dosežen dogovor med ZDA in Iranom, ki je rezultat diplomatskih prizadevanj in prispevka več partnerjev,« je na omrežju X zapisalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Dodalo je, da Slovenija pričakuje »njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje, kar bo okrepilo zaupanje in tlakovalo pot za trajnejši mir in prosperiteto«.

Poudarjajo, da mora dogovor omogočiti nujno in brezpogojno odprtje Hormuške ožine, saj je, kot poudarjajo, svobodna plovba ključnega pomena za regionalno stabilnost in nemoteno delovanje svetovnega gospodarstva.

Kot dodajajo na ministrstvu, dogovor hkrati odpira prostor za celovita pogajanja za mir in varnost na Bližnjem vzhodu, ki morajo vključevati vprašanja glede iranskega jedrskega in balističnega programa, pa tudi njegovo vlogo pri regionalni destabilizaciji. »Samo na tej osnovi bo mogoče zgraditi trden in trajen mir,« so dodali.