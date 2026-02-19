Odzivi na aretacijo kraljevega brata: »Nihče ni nad zakonom«

Po prvi aretaciji člana ožjega kroga britanske kraljeve družine v sodobni zgodovini, brata britanskega kralja Andrewa Mountbatten-Windsorja, se vrstijo odzivi​.

Družina preminule Virginie Giuffre, žrtve Jeffreya Epsteina, ki je nekdanjega princa Andrewa obtožila, da jo je kot mladoletnico večkrat posilil, je danes zjutraj v izjavi zapisala, da aretacija Mountbatten-Windsorja dokazuje, da »nihče ni nad zakonom«.

Kralj Karel III: Zakon mora svojo pot »Z najglobljo zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattnu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Zdaj sledi popoln, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov. Pri tem, kot sem že povedal, imajo našo polno in iskreno podporo ter sodelovanje. Naj jasno povem: zakon mora iti svojo pot. Medtem ko se ta postopek nadaljuje, ne bi bilo prav, da bi ga nadalje komentiral.« Kot še piše v uradni izjavi, bo kraljeva moja družina še naprej opravljala svoje dolžnosti in služila vsem.

»Končno so danes naša strta srca razveselila novica, da nihče ni nad zakonom – niti kraljeva družina. V imenu naše sestre se zahvaljujemo britanski policiji doline Temze za preiskavo in aretacijo Andrewa Mountbatten-Windsorja. Nikoli ni bil princ. Za preživele povsod je to storila Virginia,« so zapisali.

Kljub obtožbi o posilstvih mladoletnice, to sicer ni bil vzrok aretacije. Nekdanjega princa so pridržali, zaradi suma kršitve javne funkcije, ker naj bi Epsteinu posredoval zaupne dokumente.

Kralj zaskrbljen

Kralj Karel III. naj o aretaciji njegovega brata ne bil obveščen v naprej. Karel III. je aretacijo komentiral z izjavo: »Z najglobljo zaskrbljenostjo sem prejel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Sledi celovit, pošten in pravilen postopek, v katerem bodo pristojni organi to zadevo ustrezno preiskali. Kot sem že povedal, imajo pri tem našo polno in iskreno podporo ter sodelovanje. Naj jasno povem: zakon mora iti svojo pot.

Kralj Karel III. in princ Andrew, preden mu je bil naziv odvzet. FOTO: David Bebber/AFP

Dokler postopek poteka, ne bi bilo prav, da bi zadevo še naprej komentiral. Medtem bomo moja družina in jaz še naprej opravljali svojo dolžnost in služili vam vsem,« je zapisal trenutni britanski kralj.

Pred le nekaj dnevi je sicer dejal, da bo podprl delo policije in sodeloval, če bo ta vzpostavila stik z njim v zvezi z obtožbami zoper njegovega brata Andrewa o domnevnem posredovanju zaupnih dokumentov Epsteinu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Starmer pozval morebitne priče

Še preden je bila aretacija javno znana, je britanski premier Keir Starmer v oddaji BBC Breakfast na vprašanje o Andrewu Mountbatten-Windsorju dejal, da »nihče ni nad zakonom« in pozval vse, ki ima kakršne koli informacije o zločinih nekdanjega princa, naj pričajo proti njemu.