Odzivi na streljanje v ZDA s celega sveta, Netanjahu izrazil olajšanje

Politično nasilje v demokraciji nima mesta, je po incidentu s streljanjem na večerji dopisnikov Bele hiše, na kateri je bil tudi predsednik ZDA Donald Trump, sporočila zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Dogodek sta med drugim obsodila tudi britanski in španski premier Keir Starmer ter Pedro Sánchez.

Kallas je izrazila olajšanje, da so bili po streljanju v hotelu Hilton, kjer je potekala večerja, vsi, vključno s predsednikom, na varnem. »Dogodek, namenjen počastitvi svobodnih medijev, ne bi smel nikoli postati prizorišče strahu,« je danes zapisala na omrežju X in ranjenemu agentu zaželela hitro okrevanje.

Da je šokiran nad prizori z večerje, je na omrežju X zapisal tudi britanski premier Starmer. »Vsak napad na demokratične institucije ali svobodo medijev je treba najostreje obsoditi,« je zapisal in prav tako izrazil olajšanje, da sta predsednik ZDA, prva dama in vsi ostali udeleženci na varnem.

Španski premier Pedro Sánchez je prav tako obsodil incident, ki ga je označil kot napad na ameriškega predsednika. »Nasilje ni nikoli odgovor. Človeštvo bo napredovalo le prek demokracije, sobivanja in miru,« je dodal.

Šok nad dogodkom in olajšanje, ker so jo udeleženci večerje odnesli brez poškodb, so med drugim izrazili tudi kanadski premier Mark Carney, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in indijski premier Narendra Modi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na družbenem omrežju X med drugim zapisal, da sta si z ženo Saro oddahnila, ko sta izvedela, da sta Trump in Melania na varnem, nad dogodkom pa sta šokirana.