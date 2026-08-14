  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

    Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi.
    Policijski helikopter zajema vodo za gašenje gozdnega požara v Hürtgenwaldu v zahodni Nemčiji. Zaradi širjenja požara so ponoči evakuirali okoli 1800 ljudi. FOTO: Roberto Pfeil/AFP
    Galerija
    Policijski helikopter zajema vodo za gašenje gozdnega požara v Hürtgenwaldu v zahodni Nemčiji. Zaradi širjenja požara so ponoči evakuirali okoli 1800 ljudi. FOTO: Roberto Pfeil/AFP
    R. I.
    14. 8. 2026 | 13:00
    14. 8. 2026 | 13:37
    6:56
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Hrvaško je zajel eden najhujših požarov letošnjega poletja. Ogenj je v okolici Omiša zajel več kot 1000 hektarov, zaradi njega so evakuirali okoli 1000 ljudi, 36 ljudi so oskrbeli reševalci, 14 so jih odpeljali v bolnišnico, sedem jih je v življenjski nevarnosti.

    V petek zjutraj se je požar pri Omišu umiril, vendar so del gasilskih sil in štiri letala že preusmerili na nov požar na Pelješcu. Požar pri Lokvi Rogoznici je zaradi močnega vetra hitro napredoval proti naseljem, gasilci pa so se z ognjem borili vso noč.

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Požari medtem še naprej pustošijo po več delih Evrope. Zaradi vročine, suše in močnega vetra so na udaru predvsem Francija, Grčija in Španija, ognjeni zublji pa so se pojavili tudi v Nemčiji in Veliki Britaniji. 

    V Grčiji turiste reševali po morju, Francija evakuirala več kot 500 ljudi

    V priljubljenem letovišču Siviri na Halkidikiju se je požar v četrtek približal hišam in počitniškim nastanitvam. Več kot 300 ljudi, med njimi številni turisti, je pred ognjem zbežalo po morju. Pri gašenju je sodelovalo več kot 140 gasilcev, pomagali so jim letala in helikopterji. Požar je dodatno oteževal močan veter.

    Pogled iz zraka na požarno poškodovane hiše južno od središča Stourbridgea v osrednji Angliji. FOTO: Darren Staples/AFP
    Pogled iz zraka na požarno poškodovane hiše južno od središča Stourbridgea v osrednji Angliji. FOTO: Darren Staples/AFP

    Grške oblasti so v 24 urah zabeležile več deset gozdnih požarov, več jih je ostalo neobvladanih. Požarna nevarnost je zaradi suhega rastlinja in močnih sunkov vetra še naprej velika.

    Nov požar je izbruhnil tudi v jugozahodni Franciji, v departmaju Landes. Oblasti so iz vasi Luglon evakuirale 525 ljudi, ogenj pa je do petka opustošil približno 1100 hektarov borovih gozdov in se približal na dva kilometra od središča kraja. Z njim se bori okoli 500 gasilcev, pri gašenju sodeluje tudi šest letal.

    Francija je letos zaradi izjemne suše in vročine že doživela več velikih požarov. Reuters navaja, da gre za eno najhujših požarnih sezon v zgodovini države. Novi požar v Landesu je izbruhnil le nekaj tednov po velikem požaru na območju Arcachonskega zaliva, zaradi katerega so morali evakuirati okoli 220.000 ljudi.

    V Nemčiji evakuirali 1800 ljudi

    Velik gozdni požar je izbruhnil tudi v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. V območju Hürtgenwalda so morali zaradi širjenja ognja evakuirati okoli 1800 prebivalcev.

    Gašenje je posebej nevarno zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev iz druge svetovne vojne, ki so ostala v gozdovih. Zaradi požara so se nekateri kosi starega streliva že sprožili oziroma eksplodirali, zato se gasilci nekaterim delom požarišča ne morejo varno približati. 

    Zaradi nevarnosti neeksplodiranega streliva pri gašenju sodeluje tudi Bundeswehr. Uporabljajo vojaško tehniko za izdelavo protipožarnih presek, za gašenje iz zraka pa so bili napoteni vojaški helikopterji. Po poročanju nemških medijev sta bila v petek zjutraj iz baze v Spodnji Saški napotena dva helikopterja NH90.

    Gašenje v Nemčiji. FOTO: Reuters
    Gašenje v Nemčiji. FOTO: Reuters

    Požar je izbruhnil v Hürtgenwaldu v Eiflu, blizu belgijske meje, in se je v četrtek zvečer oziroma ponoči zelo hitro razširil. Sprva je bilo prizadetih približno 25 hektarov, do petka zjutraj pa je požar zajel že okoli 300 hektarov. Najbolj ogrožen je Gey, naselje z okoli 1800 prebivalci. Ker so se plameni približali na približno 300 metrov od hiš, so oblasti v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja. 

    Na terenu so stotine gasilcev, pomagajo jim helikopterji in druga letalska tehnika. Zaradi bližine ognja so zaprte tudi nekatere ceste, med njimi dostopi v območju Geyja in B399. Dve izvozni točki z avtoceste A4 sta bili po poročanju Süddeutsche Zeitung prav tako zaprti

    Ogenj tudi v Angliji

    Nenavadno visoke temperature in izjemna suša povečujejo požarno nevarnost tudi v Veliki Britaniji. V Stourbridgeu v osrednji Angliji je velik travniški požar dosegel več stanovanjskih objektov; prizadetih je bilo šest nepremičnin.

    Požar je izbruhnil ob golfišču in se zaradi suhega rastlinja hitro širil proti hišam. V petek so gasilci sporočili, da napredujejo pri njegovem omejevanju, vendar so morali na območju še naprej ostati številni gasilci. V bolnišnico so odpeljali tudi otroka in tri gasilce.

    Veliki požari ostajajo tudi v Španiji. Reuters je ta teden poročal o treh večjih požarih v provincah Huelva, Segovia in Huesca, pri čemer je bilo do takrat letos požganih okoli 200.000 hektarov, približno šestkrat toliko kot v enakem obdobju lani.

    Pogled na pogorelo hišo po velikem travniškem požaru v Stourbridgeu v West Midlandsu v Veliki Britaniji. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
    Pogled na pogorelo hišo po velikem travniškem požaru v Stourbridgeu v West Midlandsu v Veliki Britaniji. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

    Posebej hitro se je širil požar v Aragoniji, kjer je ogenj dosegel območje zgodovinskega samostana San Juan de la Peña. Oblasti so morale zaradi nevarnosti odstraniti posmrtne ostanke treh kraljev iz 11. stoletja ter jih skupaj z dragocenimi predmeti in slikami odpeljati na varno. Požar je do petka zajel več kot 9000 hektarov, evakuirali pa so 16 krajev.

    Še večji požar divja v provinci Huelva na jugu države. Po podatkih, ki jih navaja Reuters, je tam ogenj zajel okoli 31.000 hektarov in zaradi njega so evakuirali približno 700 ljudi.

    Vročina in suša ustvarjata nevarne razmere

    Razmere za širjenje požarov ostajajo neugodne v velikem delu Evrope. Evropski raziskovalni center JRC za obdobje od 13. do 19. avgusta napoveduje zelo veliko požarno nevarnost na območju od Nemčije in Alp prek Poljske do Balkana, pa tudi na delih Britanskega otočja, v severni Franciji in južni Švedski. Zelo velika nevarnost je tudi na delih Francije in širšem območju Iberskega polotoka.

    Požarna sezona tako ne prizadeva več le tradicionalno najbolj ogroženega Sredozemlja. Kombinacija dolgotrajne vročine, pomanjkanja padavin, izsušenega rastlinja in močnega vetra ustvarja pogoje, v katerih se lahko ogenj hitro razširi tudi na območjih, kjer veliki poletni požari doslej niso bili tako pogosti.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Napad na ustavno sodišče je sila nevarna stvar

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o odločitvi ustavnega sodišča in napadih nanj.
    12. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Schumacher na Majorki? Oglasil se je človek, ki je blizu njegovi družini

    Nekdanji nemški dirkač Christian Danner o legendarnem rojaku: Da ga ni nikjer, veliko pove.
    Miha Šimnovec 12. 8. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolna zloraba

    Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

    V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
    Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Presenečenje v LA: Dončić ima nove lastnike, povezan bo s Trumpovo družino

    Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili novega lastnika, Mark Walter je za kar 12 milijard dolarjev prodal klub Bobu Igerju in Joshui Kushnerju.
    Nejc Grilc 12. 8. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    požarogenjGrčijaevakuacijaFrancijaNemčija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    EP v Birminghamu

    Slovenski štafeti brez finala, Ferlan priznal napako: Gledal sem napačno črto

    Dopoldanski del evropskega prvenstva se za Slovenijo ni razpletel po željah, zvečer pa jo čakajo trije finalni nastopi.
    14. 8. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Italijanski vrhunec dopusta

    Ferragosto: Kljub draginji pričakujejo 24 milijonov vozil

    Ob vrhuncu počitnic v Italiji ob prazniku 15. avgusta poročajo o rekordnem italijanskem poletju. Zgolj v lokalih naj bi porabili milijardo evrov.
    14. 8. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester City

    City zavrnil že drugo ponudbo za Rodrija, Maresca pa: Zgodi se lahko karkoli

    Prihodnost enega ključnih mož Manchester Cityja ostaja odprta tik pred prvim bojem za lovoriko v novi sezoni.
    Blaž Potočnik 14. 8. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tedi odpoklical igračo

    Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker so testiranja pokazala nastajanje majhnih delcev, ki bi lahko bili nevarni.
    14. 8. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Hčerki Billa Gatesa grozi zapor, aplikacijo je razvijalo tudi slovensko podjetje

    Spletni pomočnik Phia je domnevno pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici niso zgodili. Za takšno goljufijo je v ZDA predvidena kazen do 20 let zapora.
    14. 8. 2026 | 13:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester City

    City zavrnil že drugo ponudbo za Rodrija, Maresca pa: Zgodi se lahko karkoli

    Prihodnost enega ključnih mož Manchester Cityja ostaja odprta tik pred prvim bojem za lovoriko v novi sezoni.
    Blaž Potočnik 14. 8. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tedi odpoklical igračo

    Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker so testiranja pokazala nastajanje majhnih delcev, ki bi lahko bili nevarni.
    14. 8. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Hčerki Billa Gatesa grozi zapor, aplikacijo je razvijalo tudi slovensko podjetje

    Spletni pomočnik Phia je domnevno pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici niso zgodili. Za takšno goljufijo je v ZDA predvidena kazen do 20 let zapora.
    14. 8. 2026 | 13:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo