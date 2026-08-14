Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

Hrvaško je zajel eden najhujših požarov letošnjega poletja. Ogenj je v okolici Omiša zajel več kot 1000 hektarov, zaradi njega so evakuirali okoli 1000 ljudi, 36 ljudi so oskrbeli reševalci, 14 so jih odpeljali v bolnišnico, sedem jih je v življenjski nevarnosti.

V petek zjutraj se je požar pri Omišu umiril, vendar so del gasilskih sil in štiri letala že preusmerili na nov požar na Pelješcu. Požar pri Lokvi Rogoznici je zaradi močnega vetra hitro napredoval proti naseljem, gasilci pa so se z ognjem borili vso noč.

FOTO: Afp

Požari medtem še naprej pustošijo po več delih Evrope. Zaradi vročine, suše in močnega vetra so na udaru predvsem Francija, Grčija in Španija, ognjeni zublji pa so se pojavili tudi v Nemčiji in Veliki Britaniji.

V Grčiji turiste reševali po morju, Francija evakuirala več kot 500 ljudi

V priljubljenem letovišču Siviri na Halkidikiju se je požar v četrtek približal hišam in počitniškim nastanitvam. Več kot 300 ljudi, med njimi številni turisti, je pred ognjem zbežalo po morju. Pri gašenju je sodelovalo več kot 140 gasilcev, pomagali so jim letala in helikopterji. Požar je dodatno oteževal močan veter.

Pogled iz zraka na požarno poškodovane hiše južno od središča Stourbridgea v osrednji Angliji. FOTO: Darren Staples/AFP

Grške oblasti so v 24 urah zabeležile več deset gozdnih požarov, več jih je ostalo neobvladanih. Požarna nevarnost je zaradi suhega rastlinja in močnih sunkov vetra še naprej velika.

Nov požar je izbruhnil tudi v jugozahodni Franciji, v departmaju Landes. Oblasti so iz vasi Luglon evakuirale 525 ljudi, ogenj pa je do petka opustošil približno 1100 hektarov borovih gozdov in se približal na dva kilometra od središča kraja. Z njim se bori okoli 500 gasilcev, pri gašenju sodeluje tudi šest letal.

Francija je letos zaradi izjemne suše in vročine že doživela več velikih požarov. Reuters navaja, da gre za eno najhujših požarnih sezon v zgodovini države. Novi požar v Landesu je izbruhnil le nekaj tednov po velikem požaru na območju Arcachonskega zaliva, zaradi katerega so morali evakuirati okoli 220.000 ljudi.

V Nemčiji evakuirali 1800 ljudi

Velik gozdni požar je izbruhnil tudi v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. V območju Hürtgenwalda so morali zaradi širjenja ognja evakuirati okoli 1800 prebivalcev.

Gašenje je posebej nevarno zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev iz druge svetovne vojne, ki so ostala v gozdovih. Zaradi požara so se nekateri kosi starega streliva že sprožili oziroma eksplodirali, zato se gasilci nekaterim delom požarišča ne morejo varno približati.

Zaradi nevarnosti neeksplodiranega streliva pri gašenju sodeluje tudi Bundeswehr. Uporabljajo vojaško tehniko za izdelavo protipožarnih presek, za gašenje iz zraka pa so bili napoteni vojaški helikopterji. Po poročanju nemških medijev sta bila v petek zjutraj iz baze v Spodnji Saški napotena dva helikopterja NH90.

Gašenje v Nemčiji. FOTO: Reuters

Požar je izbruhnil v Hürtgenwaldu v Eiflu, blizu belgijske meje, in se je v četrtek zvečer oziroma ponoči zelo hitro razširil. Sprva je bilo prizadetih približno 25 hektarov, do petka zjutraj pa je požar zajel že okoli 300 hektarov. Najbolj ogrožen je Gey, naselje z okoli 1800 prebivalci. Ker so se plameni približali na približno 300 metrov od hiš, so oblasti v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja.

Na terenu so stotine gasilcev, pomagajo jim helikopterji in druga letalska tehnika. Zaradi bližine ognja so zaprte tudi nekatere ceste, med njimi dostopi v območju Geyja in B399. Dve izvozni točki z avtoceste A4 sta bili po poročanju Süddeutsche Zeitung prav tako zaprti

Ogenj tudi v Angliji

Nenavadno visoke temperature in izjemna suša povečujejo požarno nevarnost tudi v Veliki Britaniji. V Stourbridgeu v osrednji Angliji je velik travniški požar dosegel več stanovanjskih objektov; prizadetih je bilo šest nepremičnin.

Požar je izbruhnil ob golfišču in se zaradi suhega rastlinja hitro širil proti hišam. V petek so gasilci sporočili, da napredujejo pri njegovem omejevanju, vendar so morali na območju še naprej ostati številni gasilci. V bolnišnico so odpeljali tudi otroka in tri gasilce.

Veliki požari ostajajo tudi v Španiji. Reuters je ta teden poročal o treh večjih požarih v provincah Huelva, Segovia in Huesca, pri čemer je bilo do takrat letos požganih okoli 200.000 hektarov, približno šestkrat toliko kot v enakem obdobju lani.

Pogled na pogorelo hišo po velikem travniškem požaru v Stourbridgeu v West Midlandsu v Veliki Britaniji. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Posebej hitro se je širil požar v Aragoniji, kjer je ogenj dosegel območje zgodovinskega samostana San Juan de la Peña. Oblasti so morale zaradi nevarnosti odstraniti posmrtne ostanke treh kraljev iz 11. stoletja ter jih skupaj z dragocenimi predmeti in slikami odpeljati na varno. Požar je do petka zajel več kot 9000 hektarov, evakuirali pa so 16 krajev.

Še večji požar divja v provinci Huelva na jugu države. Po podatkih, ki jih navaja Reuters, je tam ogenj zajel okoli 31.000 hektarov in zaradi njega so evakuirali približno 700 ljudi.

Vročina in suša ustvarjata nevarne razmere

Razmere za širjenje požarov ostajajo neugodne v velikem delu Evrope. Evropski raziskovalni center JRC za obdobje od 13. do 19. avgusta napoveduje zelo veliko požarno nevarnost na območju od Nemčije in Alp prek Poljske do Balkana, pa tudi na delih Britanskega otočja, v severni Franciji in južni Švedski. Zelo velika nevarnost je tudi na delih Francije in širšem območju Iberskega polotoka.

Požarna sezona tako ne prizadeva več le tradicionalno najbolj ogroženega Sredozemlja. Kombinacija dolgotrajne vročine, pomanjkanja padavin, izsušenega rastlinja in močnega vetra ustvarja pogoje, v katerih se lahko ogenj hitro razširi tudi na območjih, kjer veliki poletni požari doslej niso bili tako pogosti.