FOTO:Ogenj zahteval še sedem žrtev, policija vodo in hrano ljudem vozi s čolni

Od ponedeljka je zaradi požarov, ki divjajo v Avstraliji, umrlo najmanj sedem ljudi, število žrtev je tako naraslo na 18. Poleg tega so ognjeni zublji uničili tudi več kot 200 hiš. Glavno cesto v zvezni državi Vktorija so včeraj znova odprli za dve uri , da so ljudje lahko zbežali na varno, poroča BBC.Kljub temu je veliko ljudi še vedno ujetih na območjih, ki jim grozijo plameni. V mesto Mallacoota, kjer so se ljudje pred ognjem zatekli na mestno plažo, je policija s čolnom pripeljala 1600 litrov vode. Pripeljali so tudi hrano ter sanitetni material.V Novem Južnem Walesu je umrlo sedem ljudi. V sredo zjutraj so v dveh avtomobilih našli dve žrtvi, umrla sta tudi oče in sin, ki sta pred ognjem poskušala obraniti svojo kmetijo. 28-letni prostovoljni gasilec je umrl na poti na intervencijo, potem ko so močni vetrovi tovornjak zrinili s ceste.Lokalni mediji poročajo tudi o več smrtnih žrtvah v zvezni državi Viktorija, a za zdaj natančno število še ni znano. Oblasti opozarjajo, da bi lahko divjanje požarov zahtevalo še več žrtev.V mestu Gippsland v Viktoriji je ogenj uničil najmanj 43 domov, še 176 pa v Novem Južnem Walesu. Hudo prizadeto je podeželje, saj kmetije gorijo ena za drugo.Policija je razglasila izredno stanje tudi v Sunburyju v Viktoriji, približno 40 kilometrov od Melbourna, ter ljudi pozvala, naj nemudoma zapustijo domove. Vremenska napoved gasilcem in ostalim ekipam ne gre na roko, saj naj bi se temperature v soboto znova dvignile. Pred kratkim je premierka Novega Južnega Walesadejala, da bodo bolj mile razmere v sredo izkoristili za čiščenje cest, a so očitno pred njimi spet težji dnevi. Gasilci opozarjajo , da jim nekaj ljudi na bolj oddaljenih območjih še ni uspelo doseči, zato nihče ne ve, kaj je z njimi in ali so sploh še živi. »Dobili smo poročilo, da so nekateri poškodovani. Po cestah ali z letali ne moremo do njih, saj je nevarnost prevelika,« je povedal gasilski komisar v Novem Južnem WalesuV Mallacooti so številni noč preživeli na plaži. Poveljnik civilne zaščiteje pojasnil, da je iz Melbourna v omenjeno mesto plula ladja s hrano, vodo in 30.000 litri goriva. V mesu Cann River, od Mallacoote oddaljenem 80 kilometrov, so prebivalci opozorili, da jim zmanjkuje hrane.Medtem so tudi v Ulladulli v Novem Južnem Walesu ljudje pred supermarketi v dolgih vrstah čakali, da si nakupijo zaloge hrane. Zaradi prekinitev omrežij nekaj časa niso delovali telefoni. Vojska bo predvidoma v petek prispela iz Sydneyja na območja Novega Južnega Walesa in Viktorije.Osupli in pretreseni prebivalci na družbenih omrežjih objavljajo posnetke požarov in uničenih domov.se je z 11-letnim sinomzatekla na varno v čoln: »Finn je vozil čoln, drugi sin je skrbel za psa. Ponosna sem na oba otroka,« je povedala za ABC News.Ko so se razmere nekoliko umirile, so pripluli nazaj in upali, da bodo našli hišo celo. »Naša ulica se je nekako izognila ognju. A je veliko ljudi v tej skupnosti izgubilo domove. Vse skupaj je resnično žalostno.«