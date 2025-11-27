Ogenj zahteval že 44 življenj, veliko ljudi je še pogrešanih

Število smrtnih žrtev hudega požara v Hongkongu je naraslo na 44, pogrešanih je še 279 ljudi, poroča BBC. Požar je zajel javna stanovanja v hongkonškem okrožju Tai Po.

Zaradi suma uboja iz malomarnosti – v stavbo naj bi vgradili vnetljive materiale, med drugim mrežo in plastične plošče, ki so omogočile bliskovito širjenje ognja – so oblasti aretirale tri vodstvene delavce gradbenega podjetja.

Skoraj 300 ljudi je ranjenih. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Več kot 800 gasilcev se še zmeraj spopada s požarom, ki divja že več kot 18 ur. Razglasili so ga za požar pete stopnje, kar je najresnejša stopnja na hongkonškem območju. Med nočno reševalno akcijo, še poroča BBC, so rešili dojenčka in starejšo žensko.