Ogenj zajel hotel Mulino pri Sečovljah, na pomoč tudi slovenski gasilci

Petkovo dopoldne na slovensko-hrvaški meji so zaznamovali gost črn dim in sirene interventnih vozil. Malo pred deveto uro zjutraj je namreč izbruhnil požar v priljubljenem kompleksu Casino Hotel Mulino v Plovaniji, ki se nahaja le lučaj od mejnega prehoda Sečovlje.

Na istrski policijski upravi so bili o dogodku obveščeni ob 8.55, na prizorišče pa so nemudoma drvele gasilske enote, pišejo hrvaški mediji. Z ognjenimi zublji se trenutno bori 19 poklicnih gasilcev s sedmimi vozili iz Umaga, na pomoč pa so jim priskočili tudi gasilci iz bližnjih Buj, piše hrvaški net.hr.

Razmere na terenu so bile sprva videti obvladljive, saj se je ogenj za kratek čas umiril, a se je nato ponovno silovito razplamtel. Očividci, ki bivajo v bližini, poročajo o gostem dimu in širjenju požara, ki ga gasilcem dve uri po izbruhu še ni uspelo povsem spraviti pod nadzor.

Po poročanju lokalnih medijev se hrvaškim kolegom pridružujejo tudi gasilci iz Pirana, iz Gasilske brigade Koper pa so potrdili, da tudi oni odhajajo na teren.

Neuradno: krivo menda električno vozilo

Medtem ko uradni vzrok požara še ni znan, se med očividci in v medijih širijo informacije o izvoru ognja. Po neuradnih informacijah je menda na parkirišču v neposredni bližini hotela najprej zagorelo električno vozilo. Ogenj se je nato z gorečega avtomobila bliskovito razširil na zgradbo igralnice in hotela.

Z ognjenimi zublji se trenutno bori 19 poklicnih gasilcev iz Umaga. FOTO: Zaslonski posnetek

Casino Mulino sicer velja za enega bolj znanih objektov v regiji; gre za hotel s petimi zvezdicami, ki gostom poleg igralnice ponuja približno 70 sob, velnes ter vrhunsko kulinariko.

Obseg škode za zdaj še ni znan, prav tako ni poročil o morebitnih poškodovanih.