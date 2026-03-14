Oglejte si film in brez zadržkov jočite. Naj vas vsi vidijo

Mladost je danes pogosto polna tiste vrste dvomljenja o vsem, ki izvira iz prevelike količine podatkov in informacij.

»Če bi hotel biti pravi iskalec resnice, je nujno, da vsaj enkrat v življenju o vseh stvareh dvomiš najdlje, kolikor moreš.« Teh besed očeta moderne filozofije Renéja Descartesa sem se spomnila v tednu, v katerem vsi pričakujemo, hrepenimo, si želimo in se veselimo, da bi oskarja dobil film, o katerem sanjamo tako, da takoj ko se prebudimo, nenadoma vemo, kaj je resnica. Čudna je ta povezava descartovskega poziva k dvomu o vseh stvareh in hollywoodske samozavesti ob predstavi kot odsevu ne samo umetniške volje, temveč tudi tiste najgloblje eksistencialne resnice. A tako se je to povezalo v moji glavi, potem ko sem po radiu poslušala izvrstno oddajo o francoskem filozofu, matematiku, znanstveniku in logiku, čigar 430. rojstni dan bomo zaznamovali 31. marca, in potem ko sem si ogledala ...