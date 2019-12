Ognjeni zublji predvidoma zahtevali milijone živalskih življenj

Ognjemeta v prestolnici ne bo

Najhuje je v zvezni državi Novi Južni Wales, tam divja več kot sto požarov. FOTO: Jill Gralow/Reuters

V Avstraliji požari še naprej divjajo na 4 milijonih hektarjih površine. V zvezni državi Viktorija na jugovzhodu celine so po poročanju tiskovne agencije AFP evakuirali približno 30.000 oseb s turističnega območja Vzhodni Gippsland.Požari so doslej zahtevali 10 življenj, uničenih je bilo več kot 1000 domov. Vremenske razmere so se dodatno poslabšale v petek – okrepili so se vetrovi, temperatura je povsod po državi presegla 40 stopinj Celzija. Najhuje je v Novem Južnem Walesu, kjer divja približno 100 požarov (gasilci jih 40 še vedno ne nadzorujejo).Zaradi požarov v Avstraliji množično poginjajo tudi živali – kenguruji, koale, oposumi, vombati in kljunati ježki. Natančnejše številke o poginulih živalih niso znane, a strokovnjaki ocenjujejo, da so ognjeni zublji doslej najverjetneje zahtevali na milijone živalskih življenj. Na severovzhodni obali je, denimo, v požarih izgubila življenje tretjina kolonije koal, navaja tiskovna agencija Reuters. Služba za informacije o življenju v divjini, reševanje in izobraževanje (Wildlife Information, Rescue and Education Services – WIRES) je zaskrbljena zaradi nizkega števila živali, ki jih dobijo v oskrbo. Bojijo se, da je temu tako zaradi njihovega poginjanja, še poroča Reuters.V prestolnici Canberra, tako AFP, zaradi prepovedi kurjenja na območju ne bo novoletnega ognjemeta. Peticijo, ki poziva oblast mesta Sydney, naj denar namesto v ognjemet raje nameni za gašenje požarov, je doslej podpisalo 270.000 oseb.