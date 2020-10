FOTO:Ognjeni zublji zajeli vinska območja Kalifornije

Predvsem požara Glass in Shady sta se zaradi močnih vetrov zelo hitro razširila po območju, napadla vinsko deželo ter uničila domove in vinograde. Za velik del Severne Kalifornije velja rdeči alarm. Najhuje je v okolici mesta Redding, kjer je požar do zdaj zahteval tri smrtne žrtve.



Zaradi požara v neposredni bližini Reddinga je moralo zapustiti svoje domove 1200 ljudi. Več kot 53.000 prebivalcev so evakuirali v okrožjih Sonoma in Napa, saj jih zaradi hitrega širjenja ogroža požar Glass. Ta je uničil ogromno vinogradov in stanovanjskih hiš v mestu Santa Rosa. Ker se je nevarno približal bolnišnici v St. Heleni, so morali evakuirati tudi 55 bolnikov.



Vinogradnikom na severu Kalifornije, območju, ki slovi po najkakovostnejšem vinu v državi, so požari povzročili ogromno škode. V teh krajih pa je tudi veliko revnih sosesk in brezdomcev, ki so se bili prav tako prisiljeni umakniti na varno. Sever Kalifornije je prizadel hud požar že leta 2017, ko je umrlo 22 ljudi, uničenih je bilo več kot 5600 hiš.



Dolina Napa je najbolj prepoznavna po številnih vinskih kleteh, vinogradih, vinskih degustacijah, lepi pokrajini, številnih pohodniških poteh in po prečudovitem vremenu. Deli se na 17 vinogradnih okolišev. Vsak ima drugačno prst in drugačno podnebje, kar močno vpliva na značilnosti vina. V dolini Napa se močno občuti tudi temperaturna razlika med višjimi in nižjimi predeli. Enaka zvrst vina ima v različnih okoliših, zaradi podnebnih vplivov, popolnoma drugačen okus.



V fotogaleriji so zbrane fotografije požarov v ameriški zvezni državi Kalifornija, ki je trenutno najbolj prizadeta.