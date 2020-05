Ogorčena Srbija Črnogorcem ne bo zaprla meje, le mafijcem in klanom

Preberite tudi: Kacin zavrača očitke na račun dela slovenske diplomacije

Srbija povratnega ukrepa ne načrtuje

Še pred meseci je veljal aksiom, da državne meje izginjajo iz eksistence Evropejcev. Danes je ravno obratno, njihovo vnovično odpiranje ali nasprotno, utrjevanje, sta del realne politike in obujanja gospodarstva, turizma, tudi diplomatskega prestiža. To zaposluje tudi slovensko vlado in njenega govorca Jelka Kacina. Včeraj je premier Črne goreobjavil, s katerimi državami bodo najprej, 1. junija, odprli meje. Na seznamu sta od njenih sosed Hrvaška in Albanija, ob teh še Slovenija, Avstrija, Nemčija, Madžarska in Grčija. Pozoren bralec hitro zazna, da na seznamu ni sosednje Srbije. Odziv iz te na odločitev v Podgorici ni umanjkal.Kot pišejo srbski mediji, je premierkasodržavljane že pozvala, naj dopustov ne izkoriščajo v Črni gori, ob tem pa napovedala, da Srbija ne načrtuje kakega povratnega ukrepa. »Prosila bi, če naši državljani čim dlje in čim številneje ostanejo v naši Srbiji, če pa že morejo kam odpotovati, naj ne odhajajo tja, kjer kot državljani Srbije niso zaželeni.«»Vstopa običajnih državljanov Črne gore v Srbijo ne bomo preprečevali, še močneje in ostreje pa bomo preprečevali vstop črnogorskih kriminalcev in mafijskih klanov, ki so desetletja morili po Srbiji in terorizirali naša mesta,« je še povedala. Ocenjuje, da epidemiološka situacija v Srbiji ni pravi razlog za odločitev Podgorice.Odločitev odmeva tudi v medijih v drugi črnogorski sosedi, Hrvaški. Kot poroča Jutarnji list, so provladni srbski portali odločitev Črnogorcev predstavili kot napad na Srbijo, o Črni gori pa pišejo kot o fašistični in rasistični državi. Odgovornost za odločitev glede meje s Srbijo pripisujejo zimzelenemu predsedniku Črne gore