Ogroženi avstralski vrečar bo morda vendarle preživel

Ko je videla posnetke, je skakala od veselja

Vrsta ne bo preživela brez pomoči človeka

AFP Obsežni in dolgotrajni požari v Avstraliji so povzročili veliko škode. Še posebno škode v naravi ne bo mogoče hitro odpraviti. FOTO: Saeed Khan/AFP

AFP V obsežnih požarih v Avstraliji je umrla približno milijarda živali, nekatere vrste so zato na robu preživetja. FOTO: Saeed Khan/AFP

Sminthopsis aitkeni je bil že pred katastrofalnimi avstralskimi požari zelo ogrožen majhen zverski vrečar, ki je živel izključno na Kengurujskem otoku ob vzhodni avstralski obali. Po domnevah biologov populacija ni štela več kot petsto živali. Po požarih, ki so uničili več kot devet desetin njihovega življenjskega okolja, pa naj bi jih ostalo le še kakšnih petdeset ali manj. Zato so bili ekologi na Kengurujskem otoku navdušeni nad tem, da so te dni na posnetkih fotopasti, nastavljenih na od požarov nepoškodovanem manjšem zahodnem delu otoka, odkrili prav to živalco, poroča The Guardian.To, da so tega vrečarja velikosti miši odkrili na nepoškodovanem delu otoka, namreč daje upanje, da bo vrsta preživela. Avtomatske kamere so primerke zaznale na treh različnih koncih 222 hektarov velike zasebne posesti, ki je ostala nepoškodovana od požarov, in ekologinjaiz organizacije Kangaroo Island Land for Wildlifeje za Guardian dejala, da je skakala od veselja, ko je videla posnetke. »Po zaslugi prizadevnih gasilcev je to območje ostalo nepoškodovano in je postalo neverjetno pomembno za preživetje te ogrožene vrste.«Toda po besedahiz avstralskega WWF Sminthopsis aitkeni ne bo preživel brez pomoči človeka. »Zelo pomembno bo nadzorovati stanje in odpravljati nevarnosti in grožnje za preživetje teh živali,« pravi. To so okoljevarstveniki na otoku že začeli. Na območjih, kjer so zaznali preživele primerke malega vrečarja, so razpostavili umetne predorčke, ki so preozki za plenilce in so živalce v njih na varnem. V pasti pa so začeli loviti in premeščati na druge dele otoka številne divje mačke, ki so se pred uničujočimi požari zatekle na ta konec otoka. »Nadzor nad divjimi mačkami je zdaj naša prva naloga, saj so mačke največji plenilci teh malih vrečarjev in glede na to, kako malo jih je ostalo v naravi, bi ena divja mačka lahko z obličja Zemlje izbrisala celotno populacijo te vrste,« pravi Groffenova.Sicer pa je v obsežnih požarih v Avstraliji kar petdeset nacionalno ogroženih živalskih vrst izgubilo več kot 80 odstotkov svojega življenjskega prostora, nadaljnjih 65 vrst pa več kot polovico življenjskega prostora, zato bo boj za preživetje tudi teh vrst v Avstraliji še dolg in težak.