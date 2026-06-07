V Toledu v Ohiu v streljanju ranjenih najmanj 12 ljudi, osumljence še iščejo

V Toledu v ameriški zvezni državi Ohio je bilo v soboto v streljanju v bližini festivala Old West End ranjenih najmanj 12 ljudi, poroča Guardian. Dva ranjenca sta bila po navedbah policije v kritičnem stanju.

Namestnik načelnika policije Joe Heffernan je povedal, da sta po prvih ugotovitvah streljali najmanj dve osebi, ki naj bi merili druga na drugo. Policija osumljence še išče.

Streljanje se je zgodilo v bližini tradicionalnega skupnostnega festivala v zgodovinski mestni četrti, kjer potekajo koncerti, ogledi hiš, ponudba hrane in prodaja izdelkov. Guverner Ohia Mike DeWine je dejal, da bi morali biti poletni festivali varni prostori za družine.

Festival Old West End je dvodnevno praznovanje v zgodovinski četrti Toleda, ki vključuje glasbene nastope v živo, stojnice s hrano, oglede hiš in nakupovalne dogodke.

Priča Kevin Berry je po poročanju Guardiana povedal, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla. Po njegovih besedah so bili ranjeni razpršeni po območju arboretuma. »Ta tragedija močno bremeni tako prebivalce kot tudi obiskovalce, ki iz leta v leto prihajajo uživat na festival,« je dejala članica mestnega sveta Theresa Morris.