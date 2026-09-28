Ohromljen javni prevoz v Zagrebu; ustavljen tudi odvoz odpadkov

Ob pol štirih zjutraj, ob začetku prve jutranje izmene, ko običajno iz remize odpeljejo prvi tramvaji in avtobusi, se je v Zagrebu začela stavka delavcev mestnega javnega prometa in komunale. Iz družbe Zagrebški električni tramvaj (ZET) in Zagrebškega holdinga, ki imata okoli 9200 zaposlenih, so državljane, delodajalce in ustanove pozvali, naj v ponedeljek načrtujejo bistveno daljše čase potovanja in temu čim bolj prilagodijo svoje obveznosti, razmislijo o drugih možnostih potovanja ali pot celo preložijo, če je le mogoče, poročajo hrvaški mediji.

Po podatkih GPS mestne tramvajske službe, objavljenih na spletni strani prijevoz.seacloud-software.hr, so bila okoli devete ure zjutraj v prometu le tri vozila, in sicer tramvaja na linijah 11 in 17 ter avtobus številka 330; njihovi vozniki ne sodelujejo v stavki. Običajno bi bilo na mestnih ulicah ob tem času skoraj 400 tramvajev in avtobusov.

Na liniji 17 je vozil en sam tramvaj. FOTO: Lana Durdek/Cropix

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je že pred stavko pozval državljane, naj delajo od doma, kjer je to mogoče, tistim, ki te možnosti nimajo, pa je priporočil, da se organizirajo in uredijo skupni prevoz. Po podatkih mestne občine Zagreb je bilo zjutraj na cestah 15 odstotkov več avtomobilov kot prejšnji ponedeljek, povečalo pa se je tudi povpraševanje po mestnih kolesih bajs, nekoliko več potnikov pa se je v mesto pripeljalo z vlakom.

Ekipa Večernjega lista je med kroženjem po mestu poročala o praznih tramvajskih in avtobusnih postajah in povečanem številu pešcev, pri čemer so ugotovili, da Zagrebčani večinoma kar podpirajo zahteve stavkajočih.

Na glavnem kolodvoru je bilo v ponedeljek zjutraj bistveno več potnikov. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix

Za stavko so se odločili, ker sindikati in vodstvi ZET in holdinga po neuspešnem mediacijskem postopku in poznejših sestankih niso dosegli dogovora o osnovni plači in drugih materialnih pravicah ter o novi kolektivni pogodbi. Stavkajoči sporočajo, da bodo razmere v mestu nenehno spremljali in državljane pravočasno obveščali o morebitnih spremembah, pa tudi o morebitni delni ponovni vzpostavitvi tramvajskega ali avtobusnega prometa.

Predsednik sindikata komunalnih delavcev in voznikov Čistoče Zagreb Mumin Hodžić je za Večernji list povedal, da so vozniki Čistoče v nočni izmeni svoje delo opravili po načrtih. Po trenutnih informacijah po mestu trenutno vozi 11 tovornjakov za odvoz odpadkov s 33 delavci in vozniki. Tovornjaki so odvažali odpadke iz bolnišnic, vrtcev in zdravstvenih ustanov. Gospodinjskih odpadkov ne odvažajo, prav tako so zaprti centri za recikliranje. Danes naj bi na vožnje poslali okoli 20 smetarskih tovornjakov.

Koliko je stala pot skozi Zagreb?

Glede na to, da bodo morali mnogi Zagrebčani najti alternativo javnemu prevozu, so pri portalu Zagreb.info preverili, koliko so v zgodnjih jutranjih urah stale nekatere daljše poti skozi mesto. Za primerjavo so vzeli tri fiktivne poti, ki povezujejo različne dele Zagreba, cene pa so preverili prek aplikacij bolt in uber.

Pri Boltu so za vožnjo od tržnice Špansko do nakupovalnega središča Avenue Mall zaračunali 29 evrov, od tržnice Jarun do Maksimirja 32,90 evra, od nakupovalnega centra Supernova Buzin do Črnomerca pa 29,90 evra. Uber je vožnje za iste relacije ponujal po 13,95 evra, 13,94 evra in 16,95 evra.

Po podatkih zagrebške občine je bilo zjutraj na cestah približno 15 odstotkov več avtomobilov. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

Preverili so tudi cene klasičnih taksijev. Taxi 1717 je imel začetno ceno dva evra, za vsak kilometer pa je zaračunal po evro, pri Eko Taxiju pa je bila začetna cena 2,99 evra, kilometer vožnje pa je stal 1,40 evra. Razlike v cenah med aplikacijama za iste poti so precejšnje, na ceno vožnje prek aplikacij pa vplivajo trenutno povpraševanje, razpoložljivost vozil, čas naročila in drugi dejavniki, zato so se zneski spreminjali.