  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Ohromljen javni prevoz v Zagrebu; ustavljen tudi odvoz odpadkov

    Zaposleni v mestnem javnem prometu in komunali stavkajo. Sindikati zahtevajo višje osnovne plače in druge materialne pravice ter novo kolektivno pogodbo.
    Zbor stavkajočih komunalnih delavcev na sedežu Zagrebškega holdinga. FOTO: Goran Mehkek/Cropix
    Galerija
    Zbor stavkajočih komunalnih delavcev na sedežu Zagrebškega holdinga. FOTO: Goran Mehkek/Cropix
    R. I.
    28. 9. 2026 | 09:43
    28. 9. 2026 | 10:00
    4:36
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ob pol štirih zjutraj, ob začetku prve jutranje izmene, ko običajno iz remize odpeljejo prvi tramvaji in avtobusi, se je v Zagrebu začela stavka delavcev mestnega javnega prometa in komunale. Iz družbe Zagrebški električni tramvaj (ZET) in Zagrebškega holdinga, ki imata okoli 9200 zaposlenih, so državljane, delodajalce in ustanove pozvali, naj v ponedeljek načrtujejo bistveno daljše čase potovanja in temu čim bolj prilagodijo svoje obveznosti, razmislijo o drugih možnostih potovanja ali pot celo preložijo, če je le mogoče, poročajo hrvaški mediji.

    image_alt
    V Zagrebu že vozijo robotaksiji brez voznika v vozilu

    Po podatkih GPS mestne tramvajske službe, objavljenih na spletni strani prijevoz.seacloud-software.hr, so bila okoli devete ure zjutraj v prometu le tri vozila, in sicer tramvaja na linijah 11 in 17 ter avtobus številka 330; njihovi vozniki ne sodelujejo v stavki. Običajno bi bilo na mestnih ulicah ob tem času skoraj 400 tramvajev in avtobusov.

    Na liniji 17 je vozil en sam tramvaj. FOTO: Lana Durdek/Cropix
    Na liniji 17 je vozil en sam tramvaj. FOTO: Lana Durdek/Cropix

    Zagrebški župan Tomislav Tomašević je že pred stavko pozval državljane, naj delajo od doma, kjer je to mogoče, tistim, ki te možnosti nimajo, pa je priporočil, da se organizirajo in uredijo skupni prevoz. Po podatkih mestne občine Zagreb je bilo zjutraj na cestah 15 odstotkov več avtomobilov kot prejšnji ponedeljek, povečalo pa se je tudi povpraševanje po mestnih kolesih bajs, nekoliko več potnikov pa se je v mesto pripeljalo z vlakom.

    Ekipa Večernjega lista je med kroženjem po mestu poročala o praznih tramvajskih in avtobusnih postajah in povečanem številu pešcev, pri čemer so ugotovili, da Zagrebčani večinoma kar podpirajo zahteve stavkajočih.

    Na glavnem kolodvoru je bilo v ponedeljek zjutraj bistveno več potnikov. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix
    Na glavnem kolodvoru je bilo v ponedeljek zjutraj bistveno več potnikov. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix

    Za stavko so se odločili, ker sindikati in vodstvi ZET in holdinga po neuspešnem mediacijskem postopku in poznejših sestankih niso dosegli dogovora o osnovni plači in drugih materialnih pravicah ter o novi kolektivni pogodbi. Stavkajoči sporočajo, da bodo razmere v mestu nenehno spremljali in državljane pravočasno obveščali o morebitnih spremembah, pa tudi o morebitni delni ponovni vzpostavitvi tramvajskega ali avtobusnega prometa.

    Predsednik sindikata komunalnih delavcev in voznikov Čistoče Zagreb Mumin Hodžić je za Večernji list povedal, da so vozniki Čistoče v nočni izmeni svoje delo opravili po načrtih. Po trenutnih informacijah po mestu trenutno vozi 11 tovornjakov za odvoz odpadkov s 33 delavci in vozniki. Tovornjaki so odvažali odpadke iz bolnišnic, vrtcev in zdravstvenih ustanov. Gospodinjskih odpadkov ne odvažajo, prav tako so zaprti centri za recikliranje. Danes naj bi na vožnje poslali okoli 20 smetarskih tovornjakov.

    Koliko je stala pot skozi Zagreb?

    Glede na to, da bodo morali mnogi Zagrebčani najti alternativo javnemu prevozu, so pri portalu Zagreb.info preverili, koliko so v zgodnjih jutranjih urah stale nekatere daljše poti skozi mesto. Za primerjavo so vzeli tri fiktivne poti, ki povezujejo različne dele Zagreba, cene pa so preverili prek aplikacij bolt in uber.

    Pri Boltu so za vožnjo od tržnice Špansko do nakupovalnega središča Avenue Mall zaračunali 29 evrov, od tržnice Jarun do Maksimirja 32,90 evra, od nakupovalnega centra Supernova Buzin do Črnomerca pa 29,90 evra. Uber je vožnje za iste relacije ponujal po 13,95 evra, 13,94 evra in 16,95 evra.

    Po podatkih zagrebške občine je bilo zjutraj na cestah približno 15 odstotkov več avtomobilov. FOTO: Goran Mehkek/Cropix
    Po podatkih zagrebške občine je bilo zjutraj na cestah približno 15 odstotkov več avtomobilov. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

    Preverili so tudi cene klasičnih taksijev. Taxi 1717 je imel začetno ceno dva evra, za vsak kilometer pa je zaračunal po evro, pri Eko Taxiju pa je bila začetna cena 2,99 evra, kilometer vožnje pa je stal 1,40 evra. Razlike v cenah med aplikacijama za iste poti so precejšnje, na ceno vožnje prek aplikacij pa vplivajo trenutno povpraševanje, razpoložljivost vozil, čas naročila in drugi dejavniki, zato so se zneski spreminjali.

    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Svetovno prvenstvo

    McNulty je svetovni prvak. Roglič edini Slovenec na cilju

    Američanu je uspel neverjeten podvig. V samostojnem pobegu je prišel do mavrične majice.
    Miroslav Cvjetičanin 27. 9. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Vrhunska večerja sredi vrta: miza med paradižniki in jajčevci

    Tjaša Štruc in Robi Špiler sta na Vrtu obilja pripravila večerjo med gredicami, kjer je chef Damjan Wallner vrtno razkošje prenesel na krožnike.
    Karina Cunder Reščič 27. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic

    Nov odpoklic izdelka s polic več trgovcev

    Podjetje Bimed kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
    25. 9. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na aretacijo v Romuniji

    Afera Gen- I: Vrtovec za takojšnjo revizijo, odzval se je tudi Golob

    Robert Golob je na omrežju instagram zapisal, da sum še ni krivda. In dodal: »Počakajmo na dejstva.«
    27. 9. 2026 | 17:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Ni več izgovorov. Začni investirati.

    Varčevanje ali investiranje: od česa je odvisna vaša odločitev?

    Slovenska gospodinjstva imajo v gotovini in bančnih vlogah 41,3 milijarde evrov, vendar z investiranjem še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

    Janez Škrabec o poslovanju s Kitajsko, Srednjo Azijo, priložnostih v Ukrajini ter aktualnih temah – energetiki, davkih in umetni inteligenci.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podkast Izvozniki

    Slovenski izvozniki v izogib »igri pokra«: ključ so podatki in priprava

    Tine Novak in Ines Čigoja o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri iskanju novih priložnosti in da se izognejo tveganjem pri vstopanju na tuje trge.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Nemška avtomobilska industrija ni Nokia. A ne bo takšna, kot je zdaj

    Andrej Mate, Slavko Ažman in Barbara Zimic o razmerah v nemškem gospodarstvu in prilagajanju slovenskih podjetij.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    V Srbiji z največjo investicijo, v Ljubljani stomilijonska naložba stoji

    Peter Novak, Gregor Schoss in Bojan Ivanc so govorili o ovirah in priložnostih za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    HrvaškastavkaZagrebjavni prometsindikatiodvoz odpadkov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Stečajni postopek

    Štirikratni slovenski prvak v stečaj

    Začetek stečajnega postopka tudi formalno pomeni konec ND Gorica.
    28. 9. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v kolesarstvu

    Primož Roglič je na cesti pustil dušo, na evropskem prvenstvu bo še boljši

    Slovenski kolesar je dokazal, da še vedno spada v sam svetovni vrh. Na EP v Šenčurju bo v navezi z Jakobom Omrzelom zelo nevaren.
    Matic Rupnik 28. 9. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Bill Gates se ne strinja s Trumpom in pravi, da svarila pred UI niso prevara

    Milijarder meni, da je treba doseči mednarodni dogovor o razvoju umetne inteligence, kar pa je težja naloga, kot so bila jedrska pogajanja v času hladne vojne.
    28. 9. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Smrt

    Umrl je Benjamin Satterley

    Umrl je britanski rokoborec Benjamin Satterley, ki je osvojil več naslovov prvaka AEW.
    28. 9. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    V delovni nesreči je umrl voznik traktorja

    Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je zdrsel po travnati površini in se prevrnil.
    28. 9. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Bill Gates se ne strinja s Trumpom in pravi, da svarila pred UI niso prevara

    Milijarder meni, da je treba doseči mednarodni dogovor o razvoju umetne inteligence, kar pa je težja naloga, kot so bila jedrska pogajanja v času hladne vojne.
    28. 9. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Smrt

    Umrl je Benjamin Satterley

    Umrl je britanski rokoborec Benjamin Satterley, ki je osvojil več naslovov prvaka AEW.
    28. 9. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    V delovni nesreči je umrl voznik traktorja

    Traktor z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki je zdrsel po travnati površini in se prevrnil.
    28. 9. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pokrijemo vse, kar šteje. Tudi prve korake v prihodnost

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Kam v soboto zvečer?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Kateri šport izbrati?

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Vaš konkurent kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo