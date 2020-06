Okolje je prva problematika, ki politično pesti

Okoljska zavest se zlagoma vendarle spreminja, vsaj v Franciji je že mogoče govoriti o zgodovinskem obratu, kajti po nedeljskem drugem krogu lokalnih volitev je nemalo velikih mest v rokah zelenih politik, z ženskami na čelu. Stranka Evropa, ekologija, zeleni (EELV) je doživela svoj zgodovinski preboj ali pa je pomagala do zmage socialistom, zato jo po novem označujejo za prvo tekmico macronizmu, čeravno je po organigramu precej neznatna politična formacija, ki zaposluje samo nekaj ljudi in je celo brez poslancev v narodni skupščini. A ekološke teme so brez dvoma v družbenem ospredju, tudi zaradi pandemije.Čas, v katerem ...