Okrnjena udeležba na Putinovem afriškem vrhu

Deset dni zatem, ko je Moskva odstopila od črnomorske pobude za izvoz ukrajinskega žita, bo Vladimir Putin v Sankt Peterburgu gostil afriške voditelje in jim poskušal dokazati, da so interesi njihovih držav ter Rusije usklajeni, tudi ko ruska vojska napada ukrajinska črnomorska pristanišča in ogroža prehransko varnost milijonov ljudi v najrevnejših državah sveta, tudi tistih na črni celini.