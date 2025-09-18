Oktoberfest: Letos bo za liter piva treba odšteti skoraj 16 evrov

V soboto, 20. septembra, se bodo množice začele zgrinjati v München, kjer bo do 5. oktobra potekal Oktoberfest. Najbolj aktualno vprašanje, ki si ga ob vsakoletnem festivalskem dogajanju postavlja večina, pa se glasi: kakšne so cene piva?

„Maß“ ni le ljudski izraz, ampak uradno uporabljena bavarska merska enota za en liter piva, ki ima dolgo zgodovinsko tradicijo in danes pomeni standardni vrč piva na Oktoberfestu.

Na uradni strani Oktoberfesta lahko zasledimo, da se bo cena za liter piva (imenovanega Maß) v šotorih gibala med 14,50 in 15,80 evra. To v primerjavi z lanskim letom pomeni povprečno zvišanje za okoli 3,52 odstotka. Leta 2024 je bilo za litrski vrček piva treba odšteti med 13,60 in 15,30 evra.

Cene piva za liter v preteklosti (uradni podatki mesta München – „Bierpreise auf dem Oktoberfest) 2000: povprečno okoli 5,65 €

2005: povprečno okoli 6,95 €

2024: med 13,60 € in 15,30 €

2025: med 14,50 € in 15,80 €

Priprave na Oktoberfest FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Vendar pa je trend že nekaj let podoben, višanje cen je postalo konstanta, saj sledijo inflaciji, rasti stroškov dela, energije in surovin. Sicer je sama cena odvisna od lokacije in dneva obiska. Čeprav se mnogi pritožujejo, organizatorji menijo, da so cene utemeljene v luči splošnih stroškovnih pritiskov. Za obiskovalce to pomeni, da je Oktoberfest vse dražja izkušnja in da jo je koristno načrtovati – torej izbrati manj oblegane šotore ali obiske ob dnevih, ko so cene morda nižje.

Kot je že maja pisal Spiegel, so se cene piva od leta 2004 na münchenskem Oktoberfestu približno podvojile.

Dražje bodo tudi brezalkoholne pijače: liter namizne vode bo po navedbah mesta v povprečju stal 10,95 evra (lani 10,48 evra), spezi 12,48 evra (2024: 12,23 evra) in limonada 12,11 evra (2024: 11,67 evra), navaja Spiegel.

Münchenska občina je poudarila, da cene določajo gostinci. Kot organizator Oktoberfesta pa preverja, ali so izračunane cene primerne. Primerja jih s cenami velikih gostinskih obratov v Münchnu, kjer trenutno za liter exporta zaračunajo med 7,70 in 13,40 evra.

Oktoberfest FOTO: Reuters

Posebnosti piva Wiesn

Gostinci imajo pri wiesnu dodatne stroške, kot navaja Spiegel: varijo ga posebej za največji ljudski praznik na svetu, vsebuje približno šest odstotkov alkohola in je močnejše. Poleg tega imajo gostinci stroške s postavitvijo in zlaganjem šotorov za dva tedna praznika, prav tako poskrbijo za živo glasbo.

Peter Inselkammer, predstavnik münchenskih gostincev na Wiesnu, je že maja za Spiegel govoril o »previdni prilagoditvi cen, ki je bila skrbno pretehtana« in jo utemeljil z inflacijo. »Podražitve niso nikoli prijetne, četudi so za to dobri razlogi. Na primer to, da mi, gostinci na Wiesnu, želimo svojim zaposlenim plačati poštene plače za njihovo delo,« je dejal njegov kolega Christian Schottenhamel.