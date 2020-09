Okužba s koronavirusom v celjskem vrtcu Zarja v enoti Ringa raja

8.49 Okužba v celjskem vrtcu Zarja, v enoti Ringa raja

8.43 Ameriški javni dolg bo prihodnje leto presegel obseg letnega BDP

07.58 CDC naročil zveznim državam ZDA, naj bodo do 1. novembra pripravljene na distribucijo cepiva proti novemu koronavirusu

Vodstvo vrtca Zarja je bilo sinoči obveščeno, da ima strokovna delavka v enoti Ringa raja na Nušičevi ulici potrjeno okužbo s koronavirusom Po posvetu z epidemiologom so že sinoči obvestili vse starše otrok, ki so bili v neposrednem stiku s strokovno delavko. Dvanajst otrok je tako danes ostalo doma, odrejena jim bo karantena. V karanteni je tudi pet strokovnih delavk. Š. K.Kongresni urad za proračun (CBO) je v sredo poročal, da bo javni dolg ZDA prihodnje leto prvič od konca druge svetovne vojne večji od celotnega letnega BDP največje ekonomije na svetu. Letni BDP ZDA je bil lani vreden 21.430 milijard dolarjev, letos bo zaradi pandemije covida-19 manjši.Za rekordni dolg je kriva dodatna poraba zaradi pandemije, ki je proračunsko luknjo povečala za več kot dve milijardi dolarjev na več kot 3000 milijard dolarjev, v kratkem pa jo bo še bolj, saj ni verjeti, da se republikanci in demokrati pred volitvami ne bodo odločili za dodatno proračunsko pomoč ekonomiji.V prihodnjem letu bo proračunski primanjkljaj tako trikrat večji kot v letu 2019 in dvakrat večji, kot je bil na vrhuncu zadnje velike finančne krize in recesije v letih 2008 in 2009. Dodatna poraba za odpravljanje posledic pandemije novega koronavirusa je prišla v času, ko so davčni prilivi padli, ker je ekonomija konec marca in aprila obstala.Direktor ameriškega centra za nadzor nad boleznimi (CDC)je že 27. avgusta ameriške zvezne države obvestil, naj bodo do 1. novembra pripravljene za distribucijo cepiva proti novemu koronavirusu, razkrivajo ameriški mediji. Demokrati domnevajo, da gre za predvolilni trik predsednika ZDARazen cepiva, ki ga je oznanil ruski predsednikin o učinkovitosti katerega preostali svet trenutno dvomi, cepiva proti novemu koronavirusu še ni. Testiranja cepiv v ZDA so približno na polovici poti in nobeno od poskusnih cepiv do 1. novembra v skladu s predpisi, ki veljajo, naj ne bi bilo pripravljeno za množično uporabo.Ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni pri univerzi Minnesotaje za ameriško tiskovno agencijo AP izrazil zaskrbljenost, da gre za politično potezo. »Zdravstvena javnost želi varno in učinkovito cepivo, tako kot vsi skupaj. Vendar ne sme biti dvoma, da je cepivo učinkovito in varno,« je dejal in opozoril na dogodke, ki so zmanjšali kredibilnost ameriške zvezne uprave za hrano in zdravila (FDA).