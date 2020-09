Okužbe se širijo, za Trumpa pa lastna pravila ne veljajo

Ključni poudarki

• Trump je prekršil določila lastne vlade.

• V Sloveniji bi lahko prišli do 165 potrjenih okužb na dan.



6.53 Trump z novim zborovanjem v zaprtem prostoru kršil navodila lastne vlade

Ameriški predsednikje imel sinoči novo predvolilno zborovanje v zaprtem prostoru in sprožil ogorčene kritike demokratskega guvernerja Nevade. Zborovanje na letališču v Las Vegasu so mu prepovedali, nakar je našel skladišče zasebnega podjetja v bližnjem Hendersonu.Podjetje Xtreme Manufacturing bo kaznovano zaradi kršenja prepovedi zbiranja več kot 50 ljudi, ki ga je guverner Sisolak izdal na priporočilo Trumpove vlade. »Ni imel poguma za težke odločitve in jih je prepustil nam guvernerjem. Kot vedno seveda misli, da pravila zanj ne veljajo. Raje spet brezbrižno in sebično ogroža življenja v Nevadi,« je dejal Sisolak. Trump je imel svoje doslej edino zborovanje v zaprtem prostoru junija v Tulsi v Oklahomi, ki je bil polomija s političnega in zdravstvenega vidika. Namesto napovednih milijon ljudi jih je prišlo le 5000, dvorana je bila prazna, kljub temu pa je število okuženih s koronavirusom v Tulsi potem naraslo. Okužili so se tudi Trumpovi sodelavci in pripadniki tajne službe. Po udeležbi na zborovanju v Tulsi je zaradi covida-19 umrl tudi nekdanji republikanski predsedniški kandidat