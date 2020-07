Okužbe v ZDA nezadržno naraščajo

Glavni poudarki:

• V soboto so v Sloveniji opravili 560 testiranj, potrdili so 14 novih okužb

• V ZDA okužbe z novim koronavirusom še vedno naraščajo





7.17 Južnoafričani zaradi pandemije prepovedali prodajo alkohola

6.51 V ZDA okužbe z novim koronavirusom nezadržno naraščajo

6.00 V Sloveniji nazadnje evidentirali 14 novih okužb

Južna Afrika je glede covida-19 najbolj prizadeta afriška država. Število tamkajšnjih okužb je preseglo 250.000, število smrti pa 4000. Vladne projekcije predvidevajo, da bo število žrtev do izteka leta naraslo na 50.000. Kot poroča BBC, je med novimi ukrepi oblasti tudi prepoved prodaje alkohola, s čimer želijo zmanjšati pritisk na zdravstveni sistem. Predvsem na tamkajšnje urgentne službe.V državi so sicer do 15. avgusta podaljšali izredne razmere, policijska ura velja od 21. do 4. ure. Uredili so 28.000 postelj, namenjenih za obolele zaradi covida-19, a v državi po ocenah oblasti primanjkuje kar okoli 12.000 zdravstvenih delavcev.V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do nedelje zvečer z novim koronavirusom okužilo 3,3 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 135.000. V zadnjih štirih dneh so v ZDA vsak dan potrdili po približno 60.000 novih okužb, nov rekord pa je postavila Florida. V tej ameriški zvezni državi so v nedeljo potrdili 15.299 novih okužb, kar je več kot na višku pandemije v New Yorku 10. aprila, ko so potrdili 12.847 okužb.New York ima skupaj še vedno največ potrjenih okužb – več kot 400.000, vendar pa te sedaj naraščajo počasi, prav tako število smrti zaradi covida-19. V nedeljo je guvernerporočal o petih smrtnih primerih, na Floridi pa so jih našteli 45. V enem tednu je na Floridi zaradi covida-19 umrlo 514 ljudi. Če bi bila Florida samostojna država, bi bila po številu okužb v nedeljo uvrščena na četrto mesto za ZDA, Brazilijo in Indijo.Glede novih okužb je slovenska vlada nazadnje včeraj objavila podatke, ki se nanašajo na evientiranje okužb do sobote opolnoči. Opravili so 560 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 14 novih okužb . V bolnišnicah se je zaradi covida-19 zdravilo 16 bolnikov, nihče od njih pa ni bil na oddelku za intenzivno terapijo. Smrtnih žrtev ni bilo, niti ni bil nihče od bolnikov s covidom-19 odpuščen iz bolnišnične obravnave.