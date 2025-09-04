Okužbe z virusom opičjih koz nevarno blizu nas

V Furlaniji - Julijski krajini se je sedem ljudi okužilo z virusom mpox, znanem tudi kot virus opičjih koz. Šest okuženih je hospitaliziranih v videmski bolnišnici, ena oseba je v samoizolaciji, poročanje radiotelevizije RAI 3 FJK povzema Primorski dnevnik.

Po navedbah časnika gre za dve žarišči. V prvem primeru se je v Afriki okužila petčlanska družina. Njihovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. V drugem sta okuženi dve osebi iz Vidma, pri čemer je bil virus »uvožen« iz ene od evropskih držav.

Virus mpox povzroča istoimensko nalezljivo bolezen, znano tudi kot opičje koze. Klinični potek bolezni je običajno blag, resneje lahko zbolijo otroci in ljudje s slabim imunskim sistemom. Simptomi so zvišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlica in izčrpanost. Običajno se razvije tudi izpuščaj.

Virus so pri ljudeh prvič odkrili leta 1970 v Demokratični republiki Kongo. Odtlej je bilo širjenje okužb med ljudmi omejeno zlasti na nekatere države v srednji in zahodni Afriki, maja 2022 pa so se primeri začeli širiti po vsem svetu.