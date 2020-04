Okužen glavni borec proti pandemiji

V Rusiji so doslej odkrili 2777 okuženih s koronavirusom, 24 ljudi je umrlo, 190 okrevalo.

Zaradi pandemije lahko izgubi službo od 500.000 do milijona Moskovčanov.

Do pet let zapora za raznašalce lažnih novic o pandemiji.

Virtualni nadzor

Prohibicija

V kar nekaj regijah Ruske federacije so med »režimom samoizolacije« omejili prodajo alkohola. V Baškiriji, Hakasiji in Kareliji ga lahko polnoletni kupijo le še nekaj ur na dan, v Sahi (Jakutiji) pa so v nekaterih mestih prepovedali prodajo alkoholnih pijač.