Ameriški zdravnik, okužen z ebolo, bo premeščen v Nemčijo

Število smrti zaradi virusa ebole, ki se hitro širi po osrednji Afriki, je v enem dnevu naraslo za 30 odstotkov, poroča Politico. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebrejesus je iz Ženeve sporočil, da je trenutno potrjenih več kot 500 sumov okužbe in 130 smrti, medtem ko jih je bilo dan prej prijavljenih okoli sto. Večina primerov je potrjenih v Kongu, manjše število pa tudi v Ugandi.

Nemško ministrstvo za zdravje je v torek potrdilo, da bodo v berlinski bolnišnici Charité sprejeli ameriškega zdravnika, okuženega z ebolo. Na prošnjo ameriških oblasti ga bodo evakuirali v Nemčijo, kjer ga bodo namestili v posebno izolacijsko enoto. Ministrstvo ni razkrilo, kdaj bo pacient prispel.

Doslej je v izbruhu v Kongu uradno zaradi ebole umrlo vsaj 131 ljudi. Izbruh povzroča sev bundibugjo, za katerega trenutno ne obstaja niti cepivo niti učinkovito zdravljenje. Tedros je izrazil posebno zaskrbljenost zaradi velikega števila primerov v urbanih območjih, med drugim v ugandski prestolnici Kampala in kongovskem mestu Goma. Dodatno težavo predstavlja več kot 100.000 razseljenih ljudi v regiji, zaradi česar je obvladovanje epidemije še zahtevnejše.

Predstavnica WHO v Kongu Anne Ancia je pojasnila, da so prve primere zaznali v provinci Ituri na severovzhodu države ob meji z Ugando. Okužbe so se nato razširile tudi v provinco Severni Kivu, ki meji na Ruando. Uganda je medtem potrdila dva uvožena primera okužbe.

ZDA uvedle omejitve potovanj

ZDA so za 30 dni zaprle meje za vse tuje državljane, ki so v zadnjih 21 dneh potovali skozi prizadeto območje. Ukrep je v nasprotju s smernicami WHO glede mednarodnega zdravja. Čeprav ZDA niso podpisale posodobljenih smernic iz leta 2024, ostajajo podpisnice pravil iz leta 2005, ki prav tako odsvetujejo široke prepovedi potovanj.

Jeanne Marrazzo je opozorila, da ukrepi, ki posebej izključujejo tujce, niso učinkoviti. »Bolezni nimajo potnih listov,« je poudarila. Vodja afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) Jean Kaseya je dejal, da je najhitrejši način zaščite vseh držav agresivna zajezitev izbruha pri samem izvoru.

Po njegovih besedah globalne zdravstvene varnosti ni mogoče doseči zgolj z zapiranjem meja, temveč s sodelovanjem, zaupanjem, znanostjo in hitrimi vlaganji v pripravljenost ter odzivne zmogljivosti.

Okuženi ameriški zdravnik

Ameriški zdravnik Peter Stafford, ki ga bodo premestili v Nemčijo, dela za ameriško misijonarsko organizacijo Serge in je zdravil bolnike z ebolo v bolnišnici Nyankunde v provinci Ituri.

Stafford je bil eden od treh zdravnikov, ki so ob začetku epidemije zdravili okužene paciente. Druga dva zdravnika – njegova žena Rebekah Stafford in Patrick LaRochelle – po navedbah organizacije Serge za zdaj ne kažeta simptomov bolezni.

Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da usklajuje odziv na izbruh ebole v sodelovanju z ameriškim Centrom za nadzor in preprečevanje bolezni ter ameriško vojsko. Poleg tega ZDA namenjajo 13 milijonov dolarjev za nujne ukrepe v Kongu in Ugandi, pričakujejo pa tudi dodatna sredstva.

Opozorila zaradi zmanjšanja pomoči

Humanitarna organizacija Oxfam je opozorila, da so obsežni rezi v ameriško zunanjo pomoč v zadnjem letu oslabili sisteme spremljanja bolezni in prispevali k počasnejšemu odzivu na epidemijo.

Tudi neprofitna organizacija International Rescue Committee opozarja, da slabi zdravstveni sistemi in skrajna revščina omogočajo, da se ebola širi hitreje in dlje, preden oblasti sploh zaznajo obseg problema.

WHO bo zato v torek sklical izredno zasedanje svojega odbora za nujne primere, na katerem bodo oblikovali nadaljnje lokalne in mednarodne ukrepe za zajezitev epidemije.