Okuženi Donald Trump v karanteni v Beli hiši

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta se zaradi okuženosti z novim koronavirusom zaprla v Belo hišo. FOTO: Saul Loeb/Afp

Mike Pence, ki bo moral v primeru resne predsednikove obolelosti prevzeti vodenje države, za zdaj ni okužen. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Washington – Ameriški predsednik Donald Trump, ki je skupaj s prvo damo Melanio naznanil, da sta okužena z novim koronavirusom , ima po virih časopisa New York Times blažje simptome in je bil že v sredo precej utrujen. Zdaj je v karanteni, a napoveduje televizijski nastop v dokaz Američanom, da lahko še naprej vodi državo.Za zdaj velja, da se je prvi ameriški par nalezel od predsednikove svetovalke, a je ta stara komaj 31 let in zato v manjši nevarnosti resnega obolenja, 74-letni veliko pretežki Trump pa sodi v rizično skupino, nekaj manj petdesetletna Melania. Zaradi takšne politične negotovosti komaj mesec dni pred ameriškimi volitvami so se v petek zatresle borze in padle cene nafte.Po virih New York Timesa je predsednik že v sredo kazal znamenja bolezni. Med sredinim letom z zborovanja v Minnesoti, je zaspal, kar je zanj nenavadno, običajno ob takšnih priložnostih tvita svojim privržencem ter se pogovarja s svetovalci. Zato se v ZDA sprašujejo, koliko ljudi se je še okužilo v stiku z njim, Melanio in Hicksovo. Domnevajo, da diagnoze najmanj 24 ur niso sporočili javnosti in zdaj tudi demokratski predsedniški kandidat, ki se je udeležil torkove predsedniške debate v Clevelandu, čaka na rezultate svojega testa. Tekmeca se sicer nista rokovala in sta stala precej narazen, a sta brez zaščitnih mask vpila drug na drugega.Zato pa je negativni rezultat testiranja že prejel podpredsednik, ki bo moral v primeru Trumpove onemoglosti prevzeti vodenje države, prav tako zunanji minister, ki se je testiral na poti na Hrvaško, finančni ministerin prva hči. Za zdaj ni okužen tudi štirinajstletni sin, za druge člane vlade in prve družine pa javnosti še niso sporočili. V družbi s svojim tastom in svetovalko Hicksovo je bil v minulih dneh tudi zet. Ta čas se verjetno testirajo tudi številni drugi člani in spremljevalci ameriške vlade, med njimi kandidatka za vrhovno sodnico, ki jo je Trump pred slabim tednom predstavil javnosti.Prva dama slovenskega rodu Melania Trump je v zgodnjih jutranjih urah tvitnila sporočilo, da sta z možem po pozitivnem testiranju za covid-19 tako kot preštevilni Američani v karanteni. V času njenega tvitanja sta se še dobro počutila, a sta odpovedala vse obveznosti. Melania je Američane zaprosila, naj pazijo, da ostanejo zdravi. »Skozi vse to se bomo prebili skupaj,« je zatrdila.Odziv ameriške javnosti pa je zelo različen. Medtem ko mnogi prvemu paru želijo čim prejšnje okrevanje, nasprotniki predsednikovega odnosa do pandemije sporočajo, da žanje, kar je sejal, saj se je vsa predsedniška družina v javnosti pogosto kazala brez mask. Med kritiki so tudi nekateri državni mediji Kitajske, ki jo je Trump pogosto obtoževal krivde za širjenje smrtonosnega virusa po vsem svetu. Odgovorni urednik časopisa Global Timesje tvitnil, da ameriški predsednik in prva dama plačujeta za podcenjevanje covida-19 ter ocenil, da bo to morda vplivalo na njegovo ponovno izvolitev.Kitajsko vodstvo, proti kateremu Trump bije tudi trgovinsko vojno, se do objave tega poročila še ni oglasilo, zato pa so ameriškemu kolegu in njegovi soprogi želje po hitrem okrevanju posredovali ruski predsednik, britanski premier, ki je tudi sam prestal covid-19, ter mnogi drugi svetovni državniki, med njimi številni evropski. Oglasil se je tudi voditelj Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga je Trump obtožil sodelovanja s Pekingom pri prikrivanju resnosti pandemije ter je zato črtal ameriška sredstva za WHO.Trumpov nočni sporočilo o okužbi je že postal njegov najvčkrat prikazani in deljeni tvit, najbolj privoščljivi udeleženci družbenih omrežij pa se norčujejo iz preteklih razdvajajočih predsednikovih izjav o covidu-19. Največji zagovorniki teorij zarote se sprašujejo, zakaj se je okužba zgodila tik pred volitvami. Trump je zaradi svoje starosti in teže v večji nevarnosti, res pa je okužbo prestala že vrsta znancev iz Bele hiše in drugod, med njimi podpredsednikova predstavnica za tisk, svetovalec za nacionalno varnostin prijateljica prvega sina Donalda mlajšega