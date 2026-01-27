Olajšanje v Izraelu še ne pomeni konca groze v Gazi

Potem ko je izraelska okupacijska vojska po dolgotrajni akciji, v kateri je vzhodno od mesta Gaza ranila več ljudi in prekopala številne grobove, vendarle našla posmrtne ostanke 24-letnega policista Rana Gvilija, še zadnjega talca v palestinski enklavi, bi se po dogovoru o prekinitvi ognja in mirovnem načrtu ameriškega predsednika Donalda Trumpa končno morala začeti »druga faza načrta«. A to se za zdaj ni zgodilo. Prav tako Izrael – kljub drugačnim napovedim – še ni omogočil odprtja mejnega prehoda Rafa. ​

Vrnitev še zadnjega od 251 talcev (živih in mrtvih) je Izraelu prinesla val olajšanja, toda to še zdaleč ne pomeni, da se bo – kljub »mirovnemu načrtu« – izraelski genocidni projekt ustavil. Nasprotno, ta se v palestinski enklavi kljub prekinitvi ognja nadaljuje. Izraelske okupacijske sile so v treh mesecih in pol od sklenitve mirovnega dogovora tega prekršile več kot 1300-krat in v tem času ubile 486 ljudi. Ne le to: Izrael zdaj v celoti nadzira skoraj 60 odstotkov Gaze. To območje je v celoti etnično očiščeno, izraelska težka mehanizacija pa sistematično ruši preostanek palestinske infrastrukture, kar je eklatantno kršenje dogovora o prekinitvi ognja. Izrael obenem nadaljuje napade in bombardiranje ter delno humanitarno blokado.