  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Olajšanje za Evropo, hladen tuš za Viktorja Orbána

    Srečanje med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom bi v danih okoliščinah težko prineslo želene rezultate.
    Donald Trump in Vladimir Putin sta se avgusta sestala na Aljaski, toda njuno srečanje je zgolj poudarilo razlike v pogledih na vojno v Ukrajini. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Galerija
    Donald Trump in Vladimir Putin sta se avgusta sestala na Aljaski, toda njuno srečanje je zgolj poudarilo razlike v pogledih na vojno v Ukrajini. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Jure Kosec
    Gašper Završnik
    25. 10. 2025 | 05:00
    6:59
    A+A-

    Najnovejše srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom, prvo po njunem vrhu na Aljaski, je bilo ta teden odpovedano približno tako naglo, kot je bilo sklicano. Najbolj so si oddahnili v Kijevu in evropskih prestolnicah, predvsem v kombinaciji z novimi ameriškimi sankcijami proti ruski naftni industriji. Precej manj je razplet odgovarjal madžarskemu premieru Viktorju Orbánu, ki je od vrha veliko pričakoval.

    Bela hiša je odpoved oziroma preložitev srečanja s Putinom za nedoločen čas pojasnila z razlago, da Trump na ruski strani ni zaznal dovolj interesa oziroma dejanj, ki bi lahko bila podlaga za vzpostavitev trajnega miru v Ukrajini. »Predsednik in celotna administracija upata, da se bo nekega dne [srečanje] lahko zgodilo, vendar si želimo zagotoviti, da bo iz tega izšel konkreten, pozitiven rezultat in da bo to dober izkoristek predsednikovega časa,« je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

    image_alt
    Srečanje v Budimpešti in Hamletove dileme

    Trump se je vrnil na oblast v ZDA z obljubo o hitrem končanju vojne v Ukrajini, toda njegove ambicije so doslej naletele na znane ovire, vključno z vztrajanjem Rusije pri uresničevanju ciljev v Ukrajini. »Kljub začetnim znamenjem otoplitve je prihodnji razvoj ameriško-ruskih odnosov negotov,« je odpoved srečanja v Budimpešti za Delo komentiral Andrej Benedejčič, slovenski veleposlanik pri Natu. To je bilo razvidno že po prvem srečanju med Trumpom in Putinom.

    »Vrh na Aljaski naj bi bil za Trumpa veliko razočaranje, saj je bil od Putina deležen predvsem predavanja o ruski zgodovini, in sicer od prve dinastije Rjurikovičev naprej. Njuno srečanje je torej zaznamoval globok zgodovinski in simbolni pomen, ki ga Kremelj pripisuje uresničitvi svojih velikodržavniških ciljev v Ukrajini. Obenem je izpostavilo globoko konceptualno razhajanje v pristopu ameriškega in ruskega predsednika do vojne: za prvega je namreč tragedija, ki po nepotrebnem in vsak dan povzroča na stotine žrtev, za drugega pa skorajda eksistencialni spopad, za katerega nobena cena ni previsoka,« je poudaril Benedejčič.

    Preklic vrha Trump-Putin povezan z razlikami v pričakovanjih in stanjem na bojiščih. FOTO: Olesya Kurpyayeva/Afp
    Preklic vrha Trump-Putin povezan z razlikami v pričakovanjih in stanjem na bojiščih. FOTO: Olesya Kurpyayeva/Afp

    Odpoved tokratnega vrha je sogovornik povezal tudi z razmerami na ukrajinskih bojiščih, »ki so trenutno takšne, da bi bilo težko pričakovati konstruktivne pogovore«. Benedejčič je izpostavil predvsem škodo, ki so jo ruski napadi od začetka jeseni povzročili ukrajinski kritični infrastrukturi, in izboljšanje usposobljenosti ruskih enot na terenu. »Trenutna računica v Moskvi je, da ji mogoče to zimo lahko uspe tisto, kar ji ni prvo, in sicer zlom ukrajinskega zaledja z zračnimi udari, čemur bi sledil še kopenski preboj na fronti. Poudarek na Natu je zato zagotavljanje nujne pomoči ukrajinski strani, zlasti pred zimo.«

    Orbánova predvolilna računica

    Ukrajina in Evropa nista skrivali pomislekov o Trumpovem novem srečanju s Putinom, predvsem zaradi strahu, da njuni interesi ne bodo celovito zastopani za pogajalsko mizo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ­več evropskih politikov je izrazilo zadržke tudi do izbire lokacije, rekoč, da Madžarska ni primeren kraj za tak vrh.

    V Kijevu so si po odpovedi srečanja oddahnili, novica pa je bila hladen tuš za madžarskega premiera Viktorja Orbána. Suverenist, ki je od prihoda na čelo vlade leta 2010 prevzel nadzor nad domala vsemi vzvodi oblasti, je izbiro Budimpešte za srečanje med voditeljema videl kot darilo pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto, na katerih mu javnomnenjske raziskave prvič v zadnjih 15 letih napovedujejo poraz.

    Orbán je pred prihajajočimi volitvami od vrha veliko pričakoval. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Orbán je pred prihajajočimi volitvami od vrha veliko pričakoval. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

    »Način, na katerega je bila zastavljena vladna komunikacija glede vrha, kaže, da je bila pobuda več kot dobrodošla. Orbán in njegova vlada sta jo takoj predstavila kot zmago madžarske zunanje politike, kot potrditev, da je imela vlada ves čas prav,« je za Delo komentirala Zsuzsanna Végh, analitičarka za srednjo in vzhodno Evropo pri Nemškem Marshallovem skladu.

    Dvainšestdesetletni iliberalni politik je eden od redkih evropskih voditeljev, ki hkrati ohranja trdne vezi tako s Trumpom kot z ruskim samodržcem. Tesen odnos in ideološka bližina med Trumpom in Orbánom segata v republikančev prvi mandat. V Trumpovih očeh je Madžar »velik človek« in »velik voditelj«, hkrati je vzor in simbol podpore, ki jo uživa med podobno mislečimi voditelji po svetu.

    image_alt
    Viktor Orbán pred izbiro: ignorirati ali zadušiti parado ponosa

    Sinergije ne manjka tudi med Budimpešto in Kremljem. Putin je v Orbánu našel enega od najzvestejših partnerjev v Evropski uniji, ki je v zadnjih letih večkrat omajal enotnost sedemindvajseterice. Madžarska vlada je po začetku vojne v Ukrajini dosledno ovirala sprejemanje evropskih sankcij proti Moskvi, Orbán si je zagotovil posebne dogovore o dobavi ruskih energentov. Ideološko zgledovanje madžarskega premiera po ruskem avtoritarcu se kaže tudi v omejevanju delovanja nevladnih organizacij ter preganjanju pripadnikov skupnosti LGBT+ in pritiskanju na Kijev, naj sprejme mirovni sporazum pod ruskimi pogoji.

    »Glede na pomembno vlogo, ki jo ima vojna v domači volilni kampanji, se je zdelo, da je Orbánova vlada navdušena, ker njena pripoved dobiva zagon, in je bila pripravljena izkoristiti vrh za notranjepolitične cilje pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami,« je komentirala Zsuzsanna Végh.

    Toda nenadna odpoved vrhunskega srečanja je zamajala Orbánovo strategijo. Iz njegovih krogov so novico sprva zavrnili kot dezinformacijo in se še naprej oklepali »diplomatskega uspeha«. Toda preklic vrha ni bil edina težava za premiera. Nič manj sporna ni bila forma, s katero je predvolilno darilo padlo v vodo. Po besedah sogovornice vse kaže, da vlada o tem ni bila vnaprej obveščena, zaradi česar je v neprijetnem položaju – »toliko bolj, ker jo je v to situacijo spravil predsednik Trump, ki ga ima Orbán za tesnega zaveznika«.

    __________________

    /
    /
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Politologinja Nathalie Tocci

    ZDA so lutka, ki jo vsi želijo usmerjati

    Primerjava med Ukrajino in Gazo je z vidika evropskega stališča pogubna, razkrila je EU v najslabši luči, meni politologinja Nathalie Tocci.
    Gašper Završnik 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politična kriza

    Bosna v negotovosti čaka na naslednje dejanje Milorada Dodika

    Nacionalistični politik kljub razrešitvi s položaja predsednika Republike Srbske še vedno vleče vse ključne poteze.
    Jure Kosec 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti v podporo Palestini

    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    Različna družbena področja – od športa do umetnosti in gospodarstva – postajajo prizorišče odpora proti genocidu v Gazi.
    Gašper Završnik, Jure Kosec 20. 9. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Nobelova nagrada za mir kot test ideološke kratkovidnosti

    Del medijske in politične krajine vidi Venezuelo le kot prizorišče tujih interesov, ne kot skupnost ljudi s svojimi protislovji, napakami in aspiracijami.
    Gašper Završnik 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Intervju s politologinjo Anno Krastevo

    Postdemokratični voditelji ne rešujejo kriz, temveč jih ustvarjajo

    Mladino razumem kot pluralno skupnost in družbeno silo, prav v tem vidim obljubo za prihodnost, pravi bolgarska politologinja Anna Krasteva.
    Jure Kosec, Gašper Završnik 19. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Zlorabam bolniške in nege šteti dnevi: prihajajo strožji ukrepi in več nadzora

    Več kot 10.000 ljudi je v staležu že več kot leto dni, stroški pa so se v desetletju potrojili na skoraj 700 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 24. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novi trendi

    Smrt likalnika: zakaj so mladi nehali likati oblačila

    Mlajše generacije se odmikajo od tradicionalnih gospodinjskih opravil in iščejo nove, manj zamudne rešitve.
    Manca Jagodic 23. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Avtomobilska industrija

    Hrvat ponuja milijardo za Bugattija: Ne želim pojasnjevati petdesetim ljudem

    Avtomobilska znamka Bugatti bi lahko kmalu zamenjala lastnika in postala – hrvaška. Za nakup Porschejevega deleža v podjetju se namreč zanima Mate Rimac.
    Agata Rakovec Kurent 24. 10. 2025 | 12:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prostovoljno končanje življenja

    Javno mnenje pred referendumom: večina jih zakon podpira

    Prepričevanje se začenja. Za uveljavitev zakona 60 odstotkov ljudi, kaže javnomnenjska poizvedba.
    Barbara Eržen 24. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    vrh v budimpeštiViktor OrbanVladimir Putinvojna v UkrajiniDonald TrumpEvropska unijaMadžarskamirovna pogajanjaSOS4DemocracyRusija - ZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Premik ure

    Urini kazalci bodo šli eno uro nazaj, do kdaj bomo še premikali uro?

    Marsikje po svetu ne prestavljajo več. Premik na zimski čas nam bo prinesel uro več spanja.
    25. 10. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Marko Košan

    Poslednje resnice življenja in sveta

    Kustos Marko Košan je v Koroški galeriji likovnih umetnosti pripravil prvo pregledno razstavo skoraj pozabljenega umetnika Mira Hajnca.
    Peter Rak 25. 10. 2025 | 06:35
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Vrba in Črnomelj: Prenova pesnikove domačije in dnevne sobe mesta

    Prešernova hiša je ena od najpomembnejših in najbolj obiskana muzejska hiša pri nas. Leta 2023 jo je obiskalo skoraj 20.000 ljudi.
    Nina Gostiša 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zanimiv vikend

    Bo Mbappe občutil čar zmage na clasicu? Bo Šeško zadel proti Brightonu?

    V nedeljo popoldne veliki španski derbi med Real Madridom in Barcelono. Benjamin Šeško v soboto na Old Traffordu gosti Brighton. V Italiji Napoli vs. Inter.
    Peter Zalokar 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Temačna vizija rockabillyja

    Psychobilly večer z Ameriško zasedba The Quakes in domačo Lilith & The Noise Boys jutri v Orto baru.
    Zdenko Matoz 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Vrba in Črnomelj: Prenova pesnikove domačije in dnevne sobe mesta

    Prešernova hiša je ena od najpomembnejših in najbolj obiskana muzejska hiša pri nas. Leta 2023 jo je obiskalo skoraj 20.000 ljudi.
    Nina Gostiša 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zanimiv vikend

    Bo Mbappe občutil čar zmage na clasicu? Bo Šeško zadel proti Brightonu?

    V nedeljo popoldne veliki španski derbi med Real Madridom in Barcelono. Benjamin Šeško v soboto na Old Traffordu gosti Brighton. V Italiji Napoli vs. Inter.
    Peter Zalokar 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Temačna vizija rockabillyja

    Psychobilly večer z Ameriško zasedba The Quakes in domačo Lilith & The Noise Boys jutri v Orto baru.
    Zdenko Matoz 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Kaj skuhati danes?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Železniški muzej vabi na nostalgično popotovanje v središče prestolnice

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo, Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRILOŽNOST

    Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo