Ruskega aktivista Orlova obsodili na dve leti in pol zapora

Moskovsko sodišče je danes obsodilo eno vodilnih osebnosti ruske nevladne organizacije za človekove pravice Memorial, ki je lani prejela Nobelovo nagrado za mir, Olega Orlova na dve leti in pol zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega »diskreditacije« ruske vojske in obsodbe napada na Ukrajino, poročanje kanala Telegram SOTAVision povzema portal Novayagazeta.

Z Olegom Orlovom se je decembra za Sobotno prilogo pogovarjal Aljaž Vrabec:

Sedemdesetletnega aktivista so obsodili zaradi objave kolumne v francoskem neodvisnem spletnem časopisu Mediapart, v kateri je kritiziral rusko vojsko in obsodil ruski napad na Ukrajino.

»Sodba kaže, da je bil moj članek točen in resničen,« je dejal Orlov, ko so ga odpeljali s sodišča. Pred poslopjem sodišča se je med izrekom kazni zbralo okoli 200 njegovih podpornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oktobra je bilo Orlovu naloženo plačilo globe v višini 150.000 rubljev (1500 evrov) zaradi »večkratne diskreditacije« ruske vojske v njegovem protivojnem članku z naslovom Hoteli so fašizem. Dobili so ga. Tožilstvo je trdilo, da je članek dokaz »političnega in ideološkega sovraštva do Ruske federacije, ki ga je poskušal prenesti na čim več ljudi«.

Vendar se je generalno državno tožilstvo na to odločitev pritožilo, ker je menilo, da je bila preblaga, in je zahtevalo skoraj triletno zaporno kazen.

FOTO: Alexander Nemenov/AFP

Po ponovni preiskavi primera je preiskovalni odbor ugotovil, da je Orlov objavil članek, motiviran iz sovražnosti »proti tradicionalnim ruskim duhovnim, moralnim in patriotskim vrednotam« in sovraštva do ruskih vojakov.

Na začetku februarja je rusko pravosodno ministrstvo dodalo Orlova v register tako imenovanih tujih agentov. Zato je na drugem sojenju zavrnil zagovor in svojim odvetnikom prepovedal klicanje prič obrambe, da jih s tem ne bi izpostavljal nevarnostim.