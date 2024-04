Olimpijska plamenica odplula proti Franciji

Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Parizu so v petek prevzeli olimpijsko plamenico v Atenah, danes pa so z njo na starinski ladji Belem izpluli iz Pireja na pot po morju do Francije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trijamborna jadrnica iz 19. stoletja je danes izplula iz Pireja blizu Aten na pot do Marseilla, kjer bo 8. maja dosegla francosko kopno, od koder bo potem nadaljevala svojo pot po Franciji. »Težko je opisati občutke. Poln sem čustev,« je pred izplutjem ladje dejal prvi mož organizatorjev iger v Parizu Tony Estanguet. Izpostavil je, da je bila Belem krščena ravno pred prvimi olimpijskimi igrami moderne dobe, ki so potekale leta 1896 v Atenah. »To je izjemno naključje,« je dejal.

Predsednik pariškega organizacijskega komiteja Tony Estanguet je prevzel olimpijsko baklo FOTO: Aris Messinis/AFP

Grčija je v petek na slovesnosti na marmornem stadionu v Atenah, kjer so pred 128 leti potekale prve moderne olimpijske igre, predala olimpijski ogenj pariškim organizatorjem.

V vlogi svečenice je bila grška igralka Mary Mina FOTO: Aris Messinis

Potem ko je ogenj prenočil na francoskem veleposlaništvu v Atenah, je danes na krovu Belema začel svojo pot proti Franciji. V nedeljo bo ladja izplula iz Korintskega prekopa, inženirskega podviga iz 19. stoletja, ki so ga zgradili s prispevkom francoskih bank in inženirjev.

Ob prihodu v Marseille čez več kot teden dni naj bi ladjo in njen dragoceni tovor pričakalo več kot tisoč ladij. Sledila naj bi tudi velika povorka in zabava v tem starodavnem francoskem pristaniškem mestu.

Prvi nosilec bakle v Marseillu bo francoski plavalec Florent Manaudou. Deset tisoč nosilcev bakle bo nato poneslo ogenj čez 64 francoskih pokrajin. Potoval bo skozi več kot 450 mest ter na svojem 12.000 kilometrov dolgem potovanju po celinski Franciji in čezmorskih francoskih ozemljih v Karibih, Indijskem oceanu in Tihem oceanu obiskal na desetine turističnih znamenitosti.

Bach zaupa organizatorjem

Igre v Parizu bodo odprli 26. julija. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP zavrnil pomisleke, ki jih imajo nekateri o otvoritveni slovesnosti, ki prvič v zgodovini ne bo na stadionu, temveč v središču mesta. Organizatorji so si jo zamislili izpeljati v središču Pariza, prvi del bo plovba po Seni. Na njenih bregovih pričakujejo pol milijona ljudi.

Bach je izrazil veliko zaupanje v delo francoskih varnostnih organov, ki je po njegovem mnenju zelo natančno in profesionalno, dodal pa je: »Vsi so osredotočeni na to, da bo slovesnost na reki Seni, pri čemer imajo ves čas v mislih tudi alternativne scenarije.« Francoski predsednik Emmanuel Macron je nedavno kot morebitno nadomestno lokacijo za izvedbo odprtja OI omenil Stade de France, organizatorji pa so doslej vztrajali, da to zanje ne pride v poštev.

Bach se je v svojem intervjuju dotaknil tudi stanja duha, ki trenutno vlada v svetu, ki so ga v zadnjih letih prizadejale pandemija in vojni v Ukrajini ter Gazi, ni pa se mogel izogniti kritikam, ki spremljajo tudi letošnje olimpijske igre. »Naloga letošnjih olimpijskih iger je, da ponovno oživijo olimpijski duh. V kolikor se to ne bo zgodilo, bo to čez štiri leta precej težje. Menim, da so kritike odraz negotovih časov, v katerih živimo, zato je marsikdo zaskrbljen glede lastne prihodnosti. V tej luči je določene pomisleke in kritike vsekakor lažje razumeti,« je še poudaril.