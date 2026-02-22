»Olimpijske igre? Ne, hvala«, je odmevalo v Veroni (FOTO)

Več sto ljudi je nekaj ur pred sklepno slovesnostjo olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 v protestnem shodu proti stroškom bivanja in okoljskim vprašanjem, povezanim z zimskimi igrami, korakalo po ulicah Verone. Slovesnost bo potekala v starodavnem rimskem amfiteatru v Veroni.

FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Shod z naslovom »Olimpijske igre? Ne, hvala« so pripravili univerzitetne skupine in združenja, ki nasprotujejo gostovanju prireditve, za katero pravijo, da uničuje gozdove, z betonom zaliva krhka zemljišča in poglablja socialne neenakosti. »Tu smo, da branimo naše ozemlje pred špekulacijami in pred nemogočimi cenami vstopnic,« je za agencijo afp povedala 76-letna aktivistka Giannina ter opozorila, da vstopnica za sedež na sklepni slovesnosti stane približno 400 evrov. Na enem izmed transparentov je pisalo: »Manj iger za peščico, več domov za vse.«

Francesca (34), ki je v Verono pripotovala iz Vicenze, je dejala, da so novi olimpijski objekti »iznakazili« krajino. »Zgradili so betonske pošasti, kot je proga za bob, ki ji ne bo mogoče najti namena,« je povedala. »Zapravil se je javni denar, ki bi ga lahko porabili za hidrogeološko varnost in stanovanjske načrte.«

Več protestnikov je vihtelo palestinske zastave. Veliko večji protest – zbralo se je skoraj 10.000 ljudi – je potekal v Milanu prvi dan iger in ga je zaznamovalo tudi nasilje.

