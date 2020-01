Oman ima po 50 letih novega vladarja

Kabus bin Said je vodil Oman od odstavitve njegovega očeta v nekrvavem državnem udaru leta 1970 in po navedbah britanskega BBC velja za najdlje vladajočega sodobnega arabskega voditelja. FOTO: Reuters

O smrti sultana Kabusa bin Saida je vladarjev dvor obvestil javnost z osmrtnico. FOTO: Reuters

V Omanu je bil danes razglašen za novega sultana, ki je bil doslej minister za kulturo. Na položaju je nasledil sultana Kabusa bin Saida, ki je umrl v petek, star 79 let. To zalivsko državo je vodil pet desetletij.O smrti sultanaje vladarjev dvor obvestil javnost z osmrtnico, ko so jo danes zjutraj objavili državni mediji. Ob tem so razglasili tridnevno žalovanje. Vzrok smrti ni znan, so pa krožile govorice o njegovem šibkem zdravju po njegovem kratkem obisku v Belgiji, ki jo je prejšnji mesec obiskal iz zdravstvenih razlogov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je imel raka na debelem črevesu.Kabus bin Said nima otrok in tudi ni javno določil svojega naslednika. 65-letni Haitam bin Tarik je njegov bratranec, za novega sultana pa je bil določen na zasedanju »sveta kraljeve družine« danes zjutraj, na katerem so po poročanju državnih medijev prebrali oporoko pokojnega sultana. »Piše, da je novi sultan Haitam bin Tarik Al Said,« je sporočila državna tiskovna agencija ONA.Kabus bin Said je vodil Oman od odstavitve njegovega očeta v nekrvavem državnem udaru leta 1970 in po navedbah britanskega BBC velja za najdlje vladajočega sodobnega arabskega voditelja. Po poročanju dpa je uspel preoblikovati Oman v sodobno državo s cvetočim turizmom in vplivno vlogo v regiji. Pod njegovim vodstvom Omana, ki ima 4,5 milijona prebivalcev, niso zajeli večji nemiri v regiji.V zunanji politiki je sultan Kabus bin Said užival sloves zmernega politika, ki je sposoben vzdrževanja dobrih odnosov tako s sunitskimi zalivskimi sosedami kot šiitskim Iranom. Pogajanja v Omanu so med drugim postavila temelje za sklenitev mednarodnega dogovora o iranskem jedrskem programu, bil pa je tudi posrednik med vlado in uporniki v Jemnu. Njegova politika nevtralnosti in nevmešavanja je Omanu po navedbah AFP prinesla naziv Švice Bližnjega vzhoda.Pokopali so ga po današnji žalni slovesnosti na pokopališču vladajoče družine v Maskatu, med tridnevnim žalovanjem pa naj bi bili zaprti vsi državni uradi in poslovni prostori. Zastave morajo biti spuščene na pol droga še 40 dni.Številni strokovnjaki so po navedbah AFP pričakovali, da bo položaj sultana, ki ima v državi tudi vlogo predsednika vlade, po smrti Kabusa prevzel njegov bratranec, ki je bil leta 2017 imenovan za namestnika premierja za mednarodne odnose in sodelovanje.Haitam je bil vrsto let namestnik zunanjega ministra, sredi 90. let prejšnjega stoletja pa je postal minister za kulturo in dediščino. Je velik športni navdušenec in je bil med drugim prvi predsednik državne nogometne zveze.