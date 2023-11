Prva reševalna vozila z ranjenimi iz Gaze prispela v Egipt

Prva reševalna vozila z ranjenimi civilisti iz Gaze so danes prek mejnega prehoda Rafa prispela v Egipt, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Preko mejnega prehoda naj bi danes iz Gaze dovolili odhod približno 90 ranjencem ter do 500 tujcem in osebam z dvojnim državljanstvom.

Prehod naj bi odprli potem, ko je bil s posredovanjem Katarja in ZDA dosežen dogovor med Egiptom, Izraelom in Hamasom.

Na območju Gaze, kjer je 2,4 milijona ljudi več kot tri tedne ob katastrofalnem pomanjkanju osnovnih potrebščin priča neusmiljenemu izraelskemu bombardiranju, živijo imetniki potnih listov iz 44 držav ter 28 agencij, vključno z organi ZN, poroča AFP.

Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je med izraelskimi napadi, ki jih je Izrael sprožil v odgovor na napad Hamasa na Izrael 7. oktobra, doslej umrlo več kot 8700 ljudi, od tega dve tretjini žensk in otrok.

Množice čakajo pred mejnim prehodom v Egipt. FOTO: Mohammed Abed/AFP

Izraelska vojska od začetka spopadov zadela 11.000 ciljev v Gazi

Izraelska vojska je mdtem danes sporočila, da so njene sile od začetka vojne s Hamasom izvedle napade na več kot 11.000 ciljev, ki so pripadali terorističnim organizacijam na območju Gaze. Izrael ob obleganju Gaze nadaljuje tudi obstreljevanje ciljev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.

V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo v torek ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Napad, v katerem naj bi ubili enega od poveljnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas, je v torek potrdil tudi Izrael.

Napad izraelske vojske na palestinsko begunsko taborišče na območju Gaze je danes ostro obsodil Iran. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je obsodil »brutalni napad« in glavnega sovražnika Islamske republike obtožil vojnih zločinov. Izraelsko bombardiranje največjega begunskega taborišča v Gazi je obsodila tudi Savdska Arabija, poroča AFP.

Iran poziva muslimanske države k prekinitvi trgovinskih odnosov z Izraelom

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes pozval muslimanske države, naj zaradi izraelske ofenzive na območje Gaze prekinejo trgovinske odnose z Izraelom. »Muslimanske države ne bi smele gospodarsko sodelovati s sionističnim režimom," je dejal in pozval k "blokadi izvoza nafte in hrane,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamenej je okrcal zahodne vlade, ki da so se »postavile proti Palestini«, pri čemer je imenoval Veliko Britanijo, Francijo in ZDA. »Muslimanski svet ne sme pozabiti, kdo izvaja pritisk na prebivalce Gaze. Ne gre le za sionistični režim,« je dejal.

Iranski obrambni minister Mohamed Reza Aštiani pa je je opozoril »nekatere evropske države, ki pomagajo« Izraelu, naj »pazijo, da ne razjezijo muslimanov«.