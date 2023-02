Omejevanje cen je neumna poteza katerekoli vlade

V nadaljevanju preberite:

Na turističnem sejmu v Ljubljani se med številnimi državami predstavlja tudi Črna gora. Število gostov iz Slovenije, ki so lani obiskali Črno goro, je zanemarljivo in tu je še veliko prostora za izboljšanje, je prepričan Goran Đurović, minister za turizem in gospodarski razvoj države, ki skoraj 30 odstotkov BDP ustvari s turizmom. Da bi zmanjšali odvisnost od turizma, posvečajo veliko pozornosti energetiki, je med drugim povedal za Delo.