Omejitve še poglabljajo razkol

Politika nima lahke naloge

Na skrajšanem delovnem času je več kot 10 milijonov zaposlenih. Minuli mesec je ostalo brez službe več kot 300.000 ljudi. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters



Dejansko okuženih 1,8 milijona ljudi

Frankfurt – Nemčija je danes odpravila omejitev poslovanja za dodatne dejavnosti. Poslovati so začeli frizerji, odprli so se muzeji pa tudi živalski vrtovi in cerkve. Otroci so se najbolj razveselili odprtja igrišč, ki so tedne samevala.V nekaterih zveznih deželah so z rahljanjem ukrepov šli še dlje. V Saški-Anhaltu, kjer je malo potrjenih primerov okužbe, se lahko od danes dalje na prostem druži pet ljudi, tudi če niso iz istega gospodinjstva ali sorodniki. Nemški časnik Bild je poročal, da naj bi se tudi druge dežele poenotile o odpravi omejitev stikov na največ dve osebi, a to so neuradne informacije. V Severnem Porenju-Vestfaliji, največji nemški zvezni deželi, bodo, če v Berlinu jutri ne bodo dodatno sprostili omejitev, ukrepali sami. Želijo si, da bi zvezna vlada začrtala pot do ponovnega odprtja vrtcev za vse otroke. Doslej so namreč zvezne dežele zagotovile varstvo otrokom staršev, ki so zaposleni v nujnih službah, od zdravstva, policije do gasilcev in vojske, pa tudi zaposlenim v medijih. V Spodnji Saški so za 11. maj napovedali zagon gostinstva.Država že dva meseca tako rekoč stoji, med ljudmi je opaziti čedalje več nezadovoljstva z omejitvami, kar se zrcali v politiki. Podatki, ki prihajajo iz gospodarstva, zbujajo skrb. Na skrajšanem delovnem času je več kot 10 milijonov zaposlenih. Minuli mesec je ostalo brez službe več kot 300.000 ljudi. Vrstijo se tudi protesti najbolj prizadetih panog, na sodiščih se kopičijo zahteve za ustavno presojo posameznih ukrepov. Toda negativne gospodarske posledice še zdaleč niso edine, ki skrbijo javnost, strokovnjake in politiko. Oglašajo se sociologi in psihologi, ki opozarjajo na negativne posledice za psihološko zdravje ljudi in družbe nasploh. Tudi na posledice, ki bi se lahko pokazale šele čez leta zaradi izpada šolanja.Politika nima lahke naloge. Bavarski predsednikje dejal, da znanstveniki nimajo zanesljivih informacij o smrtonosnosti in širjenju virusa, kar pomeni, da se tudi politika težje odloča. Da ima malodane vsak epidemiolog svoje podatke in interpretacije, je vse bolj razširjeno mnenje. Za precej razburjenja je pred nekaj tedni poskrbela študija o razširjenosti virusa in protiteles v kraju Gangelt, ki so jo izvedli pod vodstvom virologa Hendrika Streecka in katere prvi rezultati so pokazali, da je novi koronavirus »le« približno trikrat bolj smrtonosen od navadne sezonske gripe. Mnogi virologi so vihali nos nad tem.Danes so uradno objavili izsledke študije in ocenili, da je v Nemčiji dejansko bilo okuženih okoli 1,8 milijona ljudi. Hkrati so prišli do nekaj zanimivih ugotovitev. Najizrazitejše simptome so imeli tisti, ki so se okužili na pustovanju februarja. Zakaj, bodo še raziskali, domnevajo pa, da ima pri tem pomembno vlogo dejstvo, da so bili ljudje dolgo tesno skupaj in pri tem prepevali ter vdihavali večje količine virusa v kapljicah. Vsak peti okuženi v kraju ni imel simptomov, zaradi česar so avtorji študije opozorili, da so higienska pravila zelo pomembna. Nemška vlada bo jutri odločala o morebitnem novem rahljanju ukrepov.