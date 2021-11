Omikronska perspektiva velikega prijateljstva

V nadaljevanju preberite:

V trenutku, ko se je včeraj začel forum o kitajsko-afriškem sodelovanju Focac, je koronavirus azijsko silo in afriško celino povezoval močneje kot kadarkoli do zdaj. Skorajda natanko dve leti po tem, ko se je pojavil v Wuhanu, je mutiral v še eno različico, najprej so jo odkrili v Bocvani, širila se je v Južni Afriki, nato je preskočila na azijsko in evropsko, nazadnje pa še na ameriško celino.

In podobno kot Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) virusa, ki povzroča covid-19, ni poimenovala »wuhanski«, ampak sars-cov-2, tako se je tudi zdaj izognila zemljepisnemu izvoru virusa in – preden se je v javnosti ustalil naziv »bocvanski« – za njegovo mutirano različico izbrala grško črko omikron.

Funkcionarji WHO so pojasnili, da so tudi prejšnjo različico, ki se je najprej pojavila v Indiji, označili kot delto, tisto, ki se je razširila po Braziliji, so poimenovali gama, južnoafriško mutacijo, ki se je pojavila maja lani, so vpisali kot beto, britanska različica pa je znana kot alfa. Medtem sta se pojavili še dve »zanimivi različici«, poimenovali so ju lambada in mu.