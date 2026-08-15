V Zagrebu se za življenje bori družina z mladoletno hčerko, Omiš moli zanje

Hrvaški mediji so v petek zvečer poročali, da so zaradi izjemno hudih opeklin v Zagreb prepeljali tri člane iste družine z območja Omiša. Po informacijah, ki jih je na terenu pridobil Delo, gre za družino, očeta, njegovo ženo in njuno mladoletno hčerko Lucijo. Vsi trije se borijo za življenje. Trije člani družine z območja Omiša so bili zaradi hudih opeklin prepeljani v zagrebško bolnišnico. Vsi trije so bili intubirani, priključeni na mehansko ventilacijo in prejemajo zdravila za vzdrževanje krvnega tlaka. Opekline zajemajo med 40 in 70 odstotki telesa. Posledice požara v Omišu so strahovite. FOTO: Leon Vidic/Delo Zdravniki so povedali, da se borijo za stabilizacijo njihovih življenjskih funkcij, zdravljenje pa da bo dolgotrajno in zahtevno. »Omiška družina se bori za življenje, zato ...