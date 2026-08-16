Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

V petek zvečer, približno 24 ur po tem, ko so južna predmestja čudovitega dalmatinskega mesteca Omiš pogoltnili ognjeni zublji, ki so ponekod segli skoraj do mestnega središča, so bila tleča žarišča nad mestom še vedno jasno vidna. Nad hišami je na skalnih stenah, ki se navpično vzpenjajo nad mestecem, vsake toliko zažarelo, ko je ogenj pogoltnil grm ali šop suhih trav in nato znova zamrl med skalovjem. Tudi vzdolž bližnjega hriba, kjer leži naselje Borak, je bilo vidno žarenje ognjev. Čeprav je večerni veter po mestnih uličicah nosil vonj po dimu in pepelu, so bile omiške promenade že polne življenja. Množice domačinov in turistov so se na videz brezskrbno sprehajale mimo slaščičarn in barov, vendar je bilo v zraku čutiti skrb in tesnobo. Domačini so ob kozarčkih dalmatinskega vina budno ...