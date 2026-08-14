Tragedija v Omišu združila prebivalce iz okoliških krajev

Po uničujočem požaru v Omišu se je na družbenih omrežjih oglasilo veliko ljudi, ki so pripravljeni pomagati prizadetim v nesreči.

Medtem ko so gasilci še opravljali delo na terenu, so prebivalci iz okoliških krajev začeli zbirati pomoč za ljudi, ki so med požarom ostali brez vsega, poroča Jutarnji list. »Z možem sva pripravljena ponuditi nastanitev družini z dvema majhnima otrokoma v lastnem stanovanju v Zadru, za ljudi z območja Omiša, ki se še ne morejo vrniti domov. Toliko prostora je na voljo.«

Zbirali so oblačila in različno drugo opremo, nekateri pa so bili pripravljeni podariti celo svoje avtomobile: »Če kdo potrebuje avto, ga podarjam. Ni nič posebnega, vendar je vozen in registriran.«.

Nekateri so bili po uničujočem požaru pripravljeni podariti tudi avtomobile. FOTO: Miroslav Lelas/Afp

Podjetniki in gradbeniki so ponujali svoje delovne stroje, restavracije brezplačne obroke, veliko ljudi pa je na družabna omrežja objavljalo tudi fotografije predmetov, ki so bili izgubljeni med evakuacijo.