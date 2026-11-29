V Kijevu se pripravljajo na najtežjo zimo od začetka ruske invazije na Ukrajino. Rusija po besedah ukrajinskega veleposlanika v Sloveniji Petra Bešte računa, da bo z uničevanjem energetske infrastrukture dosegla tisto, kar jim ne uspeva na bojišču – zlomila ukrajinski odpor. Tudi zato veleposlanik pred pomladjo ne vidi veliko možnosti za resna mirovna pogajanja.

Kako uspešno se bo Ukrajina v prihodnjih mesecih ubranila ruskih napadov, pa bo odvisno tudi od odločitev v Washingtonu, kjer kljub finančnim prispevkom evropskih zaveznic, med njimi Slovenije, še vedno zadržujejo dobavo nujno potrebnih prestreznih raket.