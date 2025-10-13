V nadaljevanju preberite:

Medtem ko svojci talcev in ujetnikov slavijo osvoboditev svojih najbližjih, ljudje v Gazi pogrešane svojce iščejo med ruševinami, kjer naj bi bilo sodeč po palestinskih virih ujetih več kot 10.000 ljudi. Humanitarna pomoč kljub udejanjenju prvega dela Trumpovega načrta še vedno zamuja – v kolektivno stradajočo palestinsko enklavo je danes pripeljalo le nekaj deset tovornjakov, in ne dogovorjenih 400. Na sever Gaze, v puščavo groze in ruševin, se je do trenutka, ko je potihnilo orožje, iz svojih improviziranih bivališč na jugu enklave vrnilo že okoli 600.000 ljudi.

Kjer so nekoč stali njihovi domovi, neštetokrat razseljeni ljudje, kot da bi bili arheologi in zgodovinarji svojih izgubljenih življenj, zdaj izpod ruševin kopljejo dokaze o svoji preteklosti, o nepovratno izgubljenem. Igrače, spominke, kose pohištva, odeje, plastične stole …

V velikem delu Gaze – izraelska vojska v okviru prve faze načrta še vedno nadzira 53 odstotkov enklave – ni ne pitne vode ne elektrike. Izčrpani ljudje, ki so si v zadnjih dneh vendarle dovolili zadihati, življenjsko nujno potrebujejo hrano, zdravila, higienske pripomočke, gorivo, solarne panele, šotore, spalne vreče …

Onkraj kratkotrajne evforije se groza nadaljuje. O prihodnosti je v Gazi nemogoče razmišljati.