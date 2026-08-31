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    Svet

    Ontarijsko jezero na Googlovem zemljevidu že postalo Ameriško jezero

    Donald Trump lahko določi, kako bodo jezero imenovale ameriške zvezne oblasti, ne more pa Kanade ali drugih držav prisiliti, da sprejmejo novo ime.
    Google je sporočil, da bodo ljudje v Kanadi na svojih napravah in računalnikih to vodno površino še naprej videli pod imenom jezero Ontario – imenom z domorodnimi koreninami, ki se uporablja že od 17. stoletja. FOTO: Nicholas Kamm Afp
    Galerija
    Google je sporočil, da bodo ljudje v Kanadi na svojih napravah in računalnikih to vodno površino še naprej videli pod imenom jezero Ontario – imenom z domorodnimi koreninami, ki se uporablja že od 17. stoletja. FOTO: Nicholas Kamm Afp
    R. I.
    31. 8. 2026 | 08:24
    5:19
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Uporabniki Googlovega zemljevida v ZDA Ontarijskega jezera ne bodo več našli pod njegovim dosedanjim imenom. Google je spremembo uvedel nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump z izvršnim ukazom ameriškim oblastem naročil, naj Ontarijsko jezero preimenujejo v Ameriško jezero.

    Ameriški geografski informacijski sistem GNIS je nato uradno spremenil ime, Google pa svoje zemljevide v ZDA prilagaja podatkom iz tega sistema, poroča CNN. Kanada spremembe ne priznava, spor o imenu pa se je razširil celo na spletne strani kanadskih državnih ustanov.

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    Za uporabnike v ZDA bo zato na Googlovem zemljevidu odslej pisalo »Lake America«, medtem ko bodo uporabniki v Kanadi še naprej videli »Lake Ontario«. Drugod po svetu Google že prikazuje obe imeni – Ontarijsko jezero in v oklepaju Ameriško jezero.

    Google pojasnjuje, da sledi svoji dolgoletni politiki pri poimenovanju geografskih območij in vodnih teles, ki imajo v različnih državah različna imena, navaja Deutsche Welle

    V Kanadi Trumpova poteza ni naletela na odobravanje. Kanadski premier Mark Carney je že napovedal, da bo njegova država jezero, ki si ga delita Kanada in ZDA, »za vedno« imenovala Ontarijsko jezero.

    Še korak dlje je šel premier province Ontario Doug Ford. Na kanadski obali jezera je v soboto razkril tablo z napisom »Lake Ontario: Now and Always« oziroma »Ontarijsko jezero: zdaj in vedno«. Napis so postavili v angleščini in francoščini.

    V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je dodal, da se je jezero tako imenovalo dolgo pred Trumpom in se bo enako imenovalo tudi dolgo po njegovem odhodu.

    Ime Ontario sicer izhaja iz besede »Ontari'io« avtohtonega ljudstva Wendat, ki pomeni »veliko, lepo jezero«. Po jezeru je svoje ime pozneje dobila tudi kanadska provinca Ontario.

    Novo ime se je prikradlo tudi na kanadske državne strani

    Čeprav Google za uporabnike v Kanadi še vedno prikazuje staro ime, je sprememba povzročila nepričakovan zaplet. Nekatere spletne strani kanadskih državnih ustanov podatke za zemljevide samodejno črpajo iz Googlovega zemljevida, zato se je na njih pojavilo tudi ime Ameriško jezero.

    Med njimi je bila spletna stran državne družbe Liquor Control Board of Ontario, ki v provinci upravlja prodajo alkoholnih pijač. Prav ta je med trgovinskim sporom z ZDA s polic umaknila ameriške alkoholne pijače.

    Google Maps z dne 30. avgusta 2026, ki prikazujejo imeni Lake America (zgoraj – vidno le uporabnikom v ZDA) in Lake Ontario (spodaj – vidno le uporabnikom v Kanadi); imeni sta se pojavili po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal spremembo imena najmanjšega izmed petih Velikih jezer. FOTO: Google Maps Via Reuters
    Google Maps z dne 30. avgusta 2026, ki prikazujejo imeni Lake America (zgoraj – vidno le uporabnikom v ZDA) in Lake Ontario (spodaj – vidno le uporabnikom v Kanadi); imeni sta se pojavili po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal spremembo imena najmanjšega izmed petih Velikih jezer. FOTO: Google Maps Via Reuters

    Ontarijski minister za javne storitve Stephen Crawford je sporočil, da nekatere spletne strani provincialnih ustanov podatke za zemljevide pridobivajo neposredno od Googla. Oblasti jih zato pregledujejo in zagotavljajo, da bodo jezero označevale z imenom, ki ga Kanada priznava (Ontarijsko jezero). 

    Preimenovanje sredi trgovinske vojne

    Donald Trump se je za spremembo več stoletij starega imena odločil sredi zaostrenega trgovinskega spora med ZDA in Kanado. Državi sta se več tednov pogajali o dogovoru, s katerim bi končali spor, ki so ga sprožile ameriške carine na kanadsko blago.

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    Ottawa je nato od pogajanj odstopila. Kanadski premier Mark Carney je odločitev utemeljil z ameriškimi spremembami v zadnjem trenutku, ki jih je označil za nepravične in gospodarsko nesprejemljive.

    Dejal je tudi, da postavljajo pod vprašaj zanesljivost morebitnega dogovora. Med spornimi vprašanji so bile ameriške pripombe na francosko označevanje izdelkov in zahteve glede francoskih vsebin na pretočnih platformah v Quebecu.

    Ontarijsko jezero si delita Kanada in ZDA. Upravljanje skupnih voda ureja pogodba iz začetka 20. stoletja. Ameriški predsednik Donald Trump lahko določi, kako bodo jezero imenovale ameriške zvezne oblasti, ne more pa Kanade ali drugih držav prisiliti, da sprejmejo novo ime.

    Trump je že preimenoval Mehiški zaliv

    To ni prvi Trumpov poseg v ameriška geografska poimenovanja. Ob vrnitvi v Belo hišo je odredil, naj ameriška vlada Mehiški zaliv imenuje »Gulf of America« oziroma »Ameriški zaliv«. Tudi takrat je Google spremembo prenesel na svoje zemljevide za ameriške uporabnike, kar je sprožilo spor z Mehiko.

    Tokrat Googlu za zdaj niso sledili vsi ponudniki digitalnih zemljevidov. Apple Maps in Waze sta v nedeljo popoldne jezero še vedno označevala kot Ontarijsko jezero. MapQuest pa je že po Trumpovem ukazu uporabnikom sporočil, da imena ne namerava spremeniti.

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    KanadaZDADonald TrumpGooglejezerotrgovinska vojnaOntarijsko jezeroAmeriško jezerogoogle mapsGNISStephen CrawfordMark Carney

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