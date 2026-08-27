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    Svet

    Ontario bo Ameriško jezero, je odločil Trump

    Jezero ob meji med Kanado in ZDA je zadela usoda Mehiškega zaliva, ki je po predstavah republikanskega predsednika zdaj Ameriški zaliv.
    Ameriški predsednik Donald Trump z izvršnim zakonom, ki je jezero Ontario preimenoval v Ameriško jezero. FOTO:  Evan Vucci/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump z izvršnim zakonom, ki je jezero Ontario preimenoval v Ameriško jezero. FOTO:  Evan Vucci/Reuters
    Barbara Kramžar
    27. 8. 2026 | 21:24
    27. 8. 2026 | 21:57
    4:20
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    Ameriški predsednik Donald Trump je uresničil grožnjo in jezero Ontario ob meji z ZDA preimenoval v jezero Amerika. »Potrebno je le dobro pisalo in nekaj pameti,« je, sedeč za predsedniško mizo Resolute, na zemljevidu območja ob severni meji prečrtal ime Ontario in zapisal novega, kot si ga predstavlja sam. »Zdaj imamo jezero in imamo zaliv, saj že imamo zaliv Amerika!« Mehiški zaliv med ZDA in južno sosedo je že prej spremenil v Ameriškega. 

    Kanadska zastava ob dosedanjem jezeru Ontario. FOTO: Cole Burston/Afp
    Kanadska zastava ob dosedanjem jezeru Ontario. FOTO: Cole Burston/Afp

    Republikanski prvak je povedal, da je dolgo razmišljal o tej spremembi imena. »Kanado branimo zastonj, ne dobimo ničesar. Radi imamo prebivalce Kanade, njihovi predstavniki pa ne opravljajo primerno svojega dela.« V začetku tedna je na dvajset milijard dolarjev kanadskega uvoza naložil petdesetodstotne carine, tudi na avtomobile in kmetijske izdelke. Kanadska vlada je odgovorila z recipročnimi ukrepi, premier Mark Carney pa je propad pogajanj, ki vpliva na vse trgovinske odnose na zahodni polobli, že prej pospremil z besedami o vojni: »Ste v vojni, ko ste napadeni. Vrnili bomo udarec.« 

    Kanadski premier Mark Carney. FOTO: Andrej Ivanov/Afp
    Kanadski premier Mark Carney. FOTO: Andrej Ivanov/Afp

    Med pogajanji so spoznali, da hočejo Američani uničiti njihove najpomembnejše industrijske veje, tudi avtomobilsko, jeklarsko in aluminijsko, je dejal. »Obnašanje za pogajalsko mizo je bilo, da je Kanada podružnica Združenih držav, tega ne bomo sprejeli.« Premier kanadske province Ontario Doug Ford je ameriškemu predsedniku sporočil, da lahko »poljubi mojo zadnjico« ter zagrozil z ustavitvijo izvoza kanadske električne energije: »Vse bomo vrgli v kuhinjsko korito!« Trumpu je očital aroganco: »Oskrbujemo poldrugi milijon domov in poslovnih prostorov! Za Trumpa bo bolje, če začne zbirati baterije.« 

    Premier kanadske province Ontario Doug Ford. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    Premier kanadske province Ontario Doug Ford. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

    Ameriški trgovinski predstavnik  Jamieson Greer je posvaril pred ponovnimi zaostrovanji, če se bodo Kanadčani odločili za takšno pot. Po njegovih besedah so bili s kanadskimi pogajalci že blizu dogovora o novem trgovinskem sporazumu, ki naj bi bil najboljši mogoči ter bi ameriške carine na kanadske avtomobile znižal na petnajst odstotkov z možnostjo znižanja na sedem odstotkov. Carine na kanadska jeklo in aluminij naj bi padle s petdesetih na 25 odstotkov.  »Ne vem, kaj se je zgodilo!« je ocenil kanadsko zavrnitev dogovora. 

    Spreminjanje pravil trgovine s Kanado in vsemi drugimi državami je postavil v kontekst popravljanja krivic preteklosti: »Poskušamo ponovno industrializirati območja, ki so 25 let trpela globalizacijo. Med njo smo izgubili pet milijonov delovnih mest, 70 tisoč tovarn.« Številni predeli tako imenovanega rjastega pasu, ki z Detroitom sega v bližino kanadske  meje, so res še danes videti kot opustošeni.

    Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer. FOTO: Jim Watson/Afp
    Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer. FOTO: Jim Watson/Afp

    Trump je takoj po preimenovanju jezera Ontario na svojem spletnem portalu truth social objavil novico o deset milijardni investiciji tehnološkega podjetja Micron v novi raziskovalni laboratorij »tukaj v Ameriki«. Ostali bomo v absolutnem ospredju umetne inteligence in naprednega računalništva, je naznanil: »Skupaj s prejšnjimi neznanskimi 250 milijardami dolarjev zavez bodo ustvarili tisoče veličastnih ameriških delovnih mest! Kritične tehnologije vračamo v ZDA!« 

    Spet je napovedal zlato obdobje ameriške znanosti, Kanada in drugi trgovinski partnerji pa se bodo morali po teh predstavah zadovoljiti z drobtinicami. Severna soseda za zdaj vrača udarec, kako dolgo bo še? Trump verjame, da obstaja le z izkoriščanjem ameriške gospodarske in druge velikodušnosti, tudi mnogi Kanadčani pa so zaradi tega vse bolj jezni. 

    Več sledi

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