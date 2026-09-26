OpenAI priznal: avstralski primer ni osamljen, vdori v desetine institucij

OpenAI je po vdoru agenta umetne inteligence v avstralski zdravstveni sistem priznal, da primer, ki so ga mediji navajali kot prvega tovrstnega, še zdaleč ni bil osamljen. V zadnjem času so že na desetine institucij po svetu opozorili, da so njihova spletna mesta morda tarča neustreznega delovanja njegovih botov.

Agenti umetne inteligence so, kot je poročal BBC, poskušali pridobiti podatke ameriških vladnih ustanov, univerz, javnih agencij in drugih institucij, med drugimi komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), statističnega urada Census Bureau in ministrstva za izobraževanje.

Kot so še pojasnili, so agenti umetne inteligence, ki so zasnovani in usposobljeni za bolj avtonomno delovanje, dostopali do nekaterih podatkov, toda nekateri so šli dlje in poskušali zaobiti varnostne ukrepe na spletnih mestih. Ko so na primer poskušali pridobiti podatke ameriškega statističnega urada, so uporabili orodja, namenjena razvijalcem programske opreme, so pojasnili predstavniki OpenAI.

Direktor OpenAI Sam Altman na Generalni skupščini ZN, kjer so prav tako razpravljali o posledicah razvoja umetne inteligence FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Ob tem so sicer poudarili, da so bili vsi vladni podatki, do katerih so dostopali boti, javno dostopni, vendar pa so nekatere na spletni strani SEC, ki nadzoruje ameriški borzni trg in varuje vlagatelje, pozneje objavili na drugi spletni strani. V drugih primerih so njegovi agenti prenesli podatke, ki jih ne bi smeli; našteli kar 53 incidentov, ko so vzeli sliko iz dejavnosti uporabnikov chatgpt in jo prenesli drugam.

Podjetje je ob tem pojasnilo, da je v vseh primerih, ko je agent umetne inteligence uporabil in prenesel uporabniško sliko, uporabnik predhodno dovolil OpenAI, da njegove podatke uporablja za usposabljanje modelov. Kljub temu v tehnološkem gigantu priznavajo: »To ni primerna uporaba podatkov.«

V zadnjem mesecu narašča zaskrbljenost javnosti zaradi potencialno resnih, celo življenjsko ogrožajočih posledic orodij umetne inteligence, ki delujejo zunaj človeškega nadzora, nanje opozarjajo celo sami predstavniki podjetij. Umetna inteligenca je bila pomemben del pogovorov in izmenjave takšnih in drugačnih mnenj tudi na Generalni skupščini Združenih narodov.